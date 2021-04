RÉSULTATS ANNUELS 2020 : activités fortement impactées par la pandémie de COVID-19, mais bonne résilience des marchés domestiques ainsi que de la BU "Vans & Trucks". Forte réduction des coûts et mesures de préservation des liquidités. Restructuration financière menée en un temps record, permettant le déploiement du plan stratégique "CONNECT".

Communiqué de presse Paris - 7 Avril 2021 RÉSULTATS ANNUELS 2020 ACTIVITÉS FORTEMENT IMPACTÉES PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19, MAIS BONNE RÉSILIENCE DES MARCHÉS DOMESTIQUES AINSI QUE DE LA BUSINESS UNIT « VANS & TRUCKS » FORTE RÉDUCTION DES COÛTS ET MESURES DE PRÉSERVATION DES LIQUIDITÉS : 1 MILLIARD D'EUROS D'ÉCONOMIES RÉALISÉES EN 2020 & BAISSE SUBSTANTIELLE DE LA CONSOMMATION DE TRÉSORERIE AU SECOND SEMESTRE 2020 RESTRUCTURATION FINANCIÈRE MENÉE EN UN TEMPS RECORD, PERMETTANT AU PLAN STRATÉGIQUE « CONNECT » DE GÉNÉRER DANS L'AVENIR UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE FAITS MARQUANTS DU 4ÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 20201 Exercice 2020 : EBITDA Corporate ajusté (IFRS 16): -172 M€ (versus +389 M€ en 2019) pour un chiffre d'affaires en baisse de 2 -45% pour s'établir à 1.761 M€.

-172 M€ (versus +389 M€ en 2019) pour un chiffre d'affaires en baisse de -45% pour s'établir à 1.761 M€. Mesures de réduction dynamique des coûts pour s'adapter 3 et faire face au nouveau contexte, bien au-delà du budget initial prévu de 850 M€ : ~1 milliard € d'économies réalisées en 2020, soit plus de 30% de réduction de la base de coûts par rapport au scénario d'avant Covid-19.

et faire face au nouveau contexte, bien au-delà du budget initial prévu de 850 M€ : ~1 milliard € d'économies réalisées en 2020, soit plus de 30% de réduction de la base de coûts par rapport au scénario d'avant Covid-19. Résultat net Groupe de -645 M€, dont -249M€ d'éléments non récurrents et de dépréciation d'actifs.

-645 M€, dont -249M€ d'éléments non récurrents et de dépréciation d'actifs. Forte réduction de la consommation de trésorerie au 2 nd semestre 2020 à 175 M€ vs 371 M€ au 1 er semestre 2020.

semestre 2020 à 175 M€ vs 371 M€ au 1 semestre 2020. Dette nette corporate (proforma de la restructuration financière) de 93 M€ au 31 décembre 2020 (1.426 M€ publié) et liquidités proforma de 587 M€.

Quatrième trimestre 2020 :

Quatrième trimestre 2020 : Résultats du 4 ème trimestre 2020 pénalisés par la seconde vague de Covid-19, du fait des restrictions de circulation et de voyage. En revanche, bonne résilience des marchés domestiques et Vans & Trucks.

trimestre 2020 pénalisés par la seconde vague de Covid-19, du fait des restrictions de circulation et de voyage. En revanche, bonne résilience des marchés domestiques et Vans & Trucks. Sur une base proforma 2 , le CA du Groupe est en baisse de -42.5% pour s'établir à 409 M€ au 4 ème trimestre par rapport au 4 ème trimestre 2019, avec un impact limité sur l'EBITDA Corporate ajusté à -18 M€.

, le CA du Groupe est en baisse de -42.5% pour s'établir à 409 M€ au 4 trimestre par rapport au 4 trimestre 2019, avec un impact limité sur l'EBITDA Corporate ajusté à -18 M€. 4 ème trimestre 2020 : forte réduction de la flotte de -39% à 180.000 véhicules en décembre 2020 vs décembre 2019 - ce qui permet au Groupe d'enregistrer un taux d'utilisation satisfaisant de 70,0% en moyenne au 4 ème trimestre 2020 (versus 72,0% au 4 ème trimestre 2019) et qui témoigne de la flexibilité de son modèle. PERSPECTIVES 2021 Vision prudente sur le premier semestre 2021 compte tenu de la visibilité encore limitée sur une date de reprise de la demande et de la réduction observée des délais de réservation des clients.

Le Groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021, reposant sur les activités clés : Vans & Trucks, clientèle professionnelle et « proximité ».

Le déploiement de « Connect », associé à une réduction de la base de coûts et à une amélioration des conditions de marché, devrait permettre au Groupe de renouer avec la croissance.

En ligne avec ses publications précédentes, le Groupe confirme que, grâce à sa restructuration financière, il dispose d'une trésorerie solide permettant d'accompagner sa relance et le déploiement de « Connect » ; plan stratégique visant à transformer le Groupe autour des besoins et des attentes de ses clients.

Premières réalisations de « Connect » en 2021, autour 4 piliers structurants : flotte / réseau / technologie / organisation. 1 2 3 Après application de la norme IFRS 16, hors passifs hors flotte liés aux contrats de location Base proforma : inclut en année pleine en 2019 les acquisitions de Fox, consolidé en novembre 2019 et des franchisés en Finlande et en Norvège en juillet 2019 Par rapport à la base de coûts de 3 milliards d'euros prévue avant la pandémie de Covid-19. Avant application de la norme IFRS 16. 1

STRUCTURE DU CAPITAL PROFONDÉMENT REMANIÉE SUITE À LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE Le Groupe a remanié sa structure de capital et réduit son endettement en un temps record, par le biais de la conversion de 1.100 M€ de sa dette en fonds propres et d'une augmentation de capital de 255 M€4, finalisée le 26 février 2021. Suite à cette restructuration financière, la dette brute corporate du Groupe s'élève à 905 M€ (contre 2.005 M€ publiés) et la dette nette corporate proforma à 93 M€ (contre 1.426 M€ publiés). À cela s'ajoute une ligne de financement de la flotte, pour un montant de 225 M€. Caroline Parot, Directrice Générale d'Europcar Mobility Group, a déclaré : En raison des vagues successives de la pandémie de Covid-19, 2020 a été une année particulièrement difficile pour tous les acteurs du secteur du voyage et des loisirs. Notre chiffre d'affaires 2020 a baissé de -45% par rapport à 2019, en raison des interdictions de voyager et des différents confinements, auxquels s'est ajoutée une tendance à l'auto-restriction de la part de voyageurs soucieux avant tout de leur sécurité, impactant fortement le niveau d'activité de nos business units Cars et Low-Cost tout au long de l'année, comme en témoignent leurs résultats. Néanmoins, les marchés domestiques ont fait preuve d'une bonne résilience, soutenus par la demande intérieure, et nos business units Vans & Trucks et Urban Mobility ont réalisé de bonnes performances, en dépit du contexte. Notre restructuration financière et un plan d'adaptation drastique de nos coûts permettent aujourd'hui au Groupe de bénéficier d'une base de coûts réduite et de liquidités solides. Grâce à leur forte capacité d'adaptation et une grande réactivité, nos équipes sont aujourd'hui pleinement mobilisées par l'exécution de notre plan de transformation « Connect ». Ce plan prend en compte les évolutions des besoins et attentes de nos clients. Il va nous permettre d'accélérer notre transformation et de repenser nos services, avec l'ambition de devenir un leader des solutions de mobilité flexibles, connectées, digitales et durables. Bien que les campagnes de vaccination soient en cours de déploiement, nous restons prudents sur les niveaux d'activité de 2021. Néanmoins, je suis convaincue que nous connaîtrons un fort rebond de nos activités dès que le contexte sanitaire et les conditions de marché s'amélioreront, comme cela est déjà le cas pour notre filiale US. » Europcar Mobility Group vous invite à participer à sa conférence téléphonique sur les résultats annuels de l'exercice 2020 qui se tiendra : Mercredi 7 Avril 2021 à 18h00 (CET) Numéros de conférence téléphonique : France : +33 (0)1 70 72 25 50 Allemagne : +49 (0)89 20303 5709 UK : +44 (0)330 336 9125 USA : +1 929-477-0324 Code de confirmation : 8160286 Webcast : https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1435149&tp_key=802d98181a La présentation des résultats de l'exercice 2020 est disponible dans la rubrique « Information financière » du site web du Groupe : https://investors.europcar-group.com/results-center. 4 212 M€ nets de frais 2

Résultats financiers de l'exercice 2020 % Variation à En millions d'euros, sauf mention particulière 12M 2020 12M 2019 % Variation périmètre et taux de change constants Volumes de jours de location (en millions) 56.4 91.0 -38.0% -41.2% Flotte moyenne (en milliers) 247.7 328.0 -24.5% -28.3% Taux d'utilisation financière de la flotte 62.2% 76.0% Chiffre d'affaires 1 760.9 3 022.4 -41.7% -45.2% Corporate EBITDA ajusté (IFRS 16) (172.0) 388.7 Marge de corporate EBITDA ajusté 12.9% Résultat opérationnel (500.4) 246.8 Bénéfice/Perte net(te) (644.8) 29.6 Flux de trésorerie disponibles corporate (418.7) 118.2 Dette nette corporate - fin de période 1 426.2 880.0 Changement de périmètre : l'acquisition de Fox Rent A Car, consolidée en novembre 2019, ainsi que celle des franchisés en Norvège et en Finlande, consolidés en juillet 2019, sont comprises dans le calcul du « % de variation à périmètre et taux de change constants ». Présentation des comptes de gestion Les exercices 2019 et 2020 intègrent la performance de la BU « Urban Mobility » dans le Corporate EBITDA. Sauf indication contraire, les comptes 2019 et 2020 sont présentés conformément à la norme IFRS 16. Résultats financiers du 4ème trimestre 2020 % Variation à En millions d'euros, sauf mention particulière T4 2020 T4 2019 % Variation périmètre et taux de change constants Volumes de jours de location (en millions) 13.4 21.5 -37.5% -38.8% Flotte moyenne (en milliers) 208.8 325.1 -35.8% -36.9% Taux d'utilisation financière de la flotte 70.0% 72.0% Chiffre d'affaires 409.0 707.7 -42.2% -42.5% Corporate EBITDA ajusté (IFRS 16) (17.8) 59.5 Marge de corporate EBITDA ajusté 8.4% Résultat opérationnel (252.1) 21.7 Bénéfice/Perte net(te) (348.9) (30.5) Flux de trésorerie disponibles corporate (76.3) 9.1 Dette nette corporate - fin de période 1 426.2 880.0 3

COMPTE DE RÉSULTATS DE L'ANNÉE 2020 Comme tous les acteurs du secteur des Voyages et des Loisirs, le Groupe a été très fortement pénalisé par la pandémie de Covid-19, en raison des mesures de confinement et de fermeture des frontières décidées par la plupart des Etats. Cela a particulièrement affecté l'activité dans les aéroports internationaux, alors que les marchés domestiques et l'activité Vans & Trucks ont fait preuve d'une bonne résilience. Europcar Mobility Group a réagi extrêmement rapidement face à cette situation sans précédent, en mettant en œuvre un plan opérationnel et financier (« Reboot ») destiné à atténuer l'impact de la crise, et en déployant des mesures de prévention et de sécurité exigeantes, pour l'ensemble de ses clients comme de ses salariés. Dès mars 2020, le Groupe a ajusté et fait évoluer son modèle opérationnel pour disposer de plus de flexibilité. Sa capacité à adapter et réduire ses coûts, tout en se recentrant sur l'exécution opérationnelle, lui a permis de réaliser plus d'1.000 M€ d'économies (bien au-delà de ses prévisions initiales de 850 M€) par rapport à la base de coûts initiale de 3.000 M€ pour 2020, soit une réduction de 30 % par rapport à 2019. Chiffre d'affaires et compte de résultat à périmètre et taux de change constants, Fox étant consolidé au sein de la BU Low-Cost et les franchisés en Finlande et en Norvège au sein des BU Cars et Vans & Trucks. % Variation à En millions d'euros 12M 2020 12M 2019 % Variation périmètre et taux de change constants Chiffre d'affaires 1 760.9 3 022.4 -41.7% -45.2% T aille moyenne de la flotte (en milliers) 247.7 328.0 -24.5% -28.3% Nombre de jours de location facturés (en million) 56.4 91.0 -38.0% -41.2% T aux d'utilisation 62.2% 76.0% Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (594.1) (755.8) 21.4% 27.3% Coûts liés à l'exploitation, la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (653.4) (1 006.5) 35.1% 39.8% Total des coûts liés à l'exploitation (1 247.5) (1 762.3) 29.2% 34.4% Marge après coûts variables 513.5 1 260.1 -59.3% -60.9% Marge 29.2% 41.7% (12.5)pt (11.7)pt Coûts liés aux dépenses marketing (14.7) (32.6) 54.8% 56.9% Charges financières relatives à la flotte (111.8) (120.2) 7.0% 16.8% Marge après coûts directs 387.0 1 107.3 -65.1% -66.2% Marge 22.0% 36.6% (14.7)pt (13.6)pt Frais généraux du réseau (288.0) (399.3) 27.9% 34.5% Frais généraux du siège (270.9) (319.3) 15.1% 19.5% Corporate EBITDA Ajusté (IFRS 16) (172.0) 388.7 Marge 12.9% Impact IFRS 16 des charges liées aux locaux et parking en location simple (79.2) (74.1) Impact IFRS 16 des coûts liés à l'exploitation (25.0) (36.3) Corporate EBITDA Ajusté excl. IFRS 16 (276.2) 278.3 Marge 9.2% Dotations aux amortissements : (153.4) (150.9) -1.6% -0.4% Dépréciation d'actifs non courants (132.6) (0.6) Charges et produits non courants (115.5) (58.2) Résultat financier hors flotte (112.2) (116.4) 3.6% 7.0% Résultat avant impôts (685.6) 62.5 Impôt sur le résultat 40.9 (32.9) Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - Résultat net (642.3) 38.0 Résultat net (644.8) 29.6 4

1. Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020 et de l'exercice 2020 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020 A données publiées, le chiffre d'affaires Groupe a baissé de -42% pour s'établir à 409 M€ au 4ème trimestre 2020, et de -43% à périmètre et taux de change constants (sur une base proforma). Les résultats ont été affectés par la deuxième vague de Covid-19 qui a entraîné une nouvelle chute de la demande internationale. Néanmoins, le Groupe a enregistré une bonne résilience des marchés domestiques de l'activité Vans & Trucks. % Variation à périmètre En millions d'euros T4 2020 T4 2019 % Variation et taux de change constants BU Cars 230.2 488.2 -52.8% -52.0% BU Vans & T rucks 94.8 102.0 -7.1% -6.3% BU Low Cost 69.1 94.1 -26.6% -35.7% BU Mobilités Urbaines 9.7 14.0 -30.9% -28.5% BU International Coverage 5.3 9.3 -43.4% -43.4% Chiffre d'affaires 409.0 707.7 -42.2% -42.5% La BU Cars et dans une moindre mesure la BU Low-Cost ont été les plus impactées, étant donné leur exposition au secteur Loisirs. Cela est dû au fait que les déplacements internationaux ont continué à pâtir des mesures restrictives de circulation imposées par de nombreux pays. A l'inverse, le Groupe a bien résisté sur ses marchés domestiques et son activité Vans & Trucks. Le CA de cette dernière est en baisse de -6% sur une base pro forma, pour atteindre 95 M€ sur le trimestre, avec une croissance positive dans certains pays (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Danemark et Australie). La demande a été soutenue dans le secteur de la livraison à domicile / e-commerce, avec un pic pendant la période de Noël, pour les solutions à long-terme (LTS) et les contrats à moyen-terme pour les PME. La mobilité urbaine a enregistré de bonnes performances dans ce contexte de crise, grâce à des durées de location plus longues et une évolution positive de ses tarifs, confirmant ainsi une augmentation de la demande des clients pour des solutions de services urbains flexibles (vs la possession d'un véhicule). Chiffre d'affaires de l'exercice 2020 A données publiées, le chiffre d'affaires total a diminué de -42% pour s'établir à 1.761 M€ en 2020 et de -45% à périmètre et taux de change constants (c.-à.-d. sur une base proforma), en raison de la pandémie de Covid-19. Après de solides performances sur les 2 premiers mois de l'année (+3,6% de croissance du chiffre d'affaires), le Groupe a enregistré une baisse de -10% de son chiffre d'affaires pro forma au T1 2020, -69% au T2 2020, -50% au T3 2020 et -43% au T4 2020. Sur l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires aéroportuaire est en baisse de -63% contre -29% pour le chiffre d'affaires hors aéroport. % Variation à périmètre En millions d'euros 12M 2020 12M 2019 % Variation et taux de change constants BU Cars 1 087.9 2 157.4 -49.6% -49.7% BU Vans & T rucks 323.1 365.7 -11.7% -12.1% BU Low Cost 284.4 410.6 -30.7% -52.1% BU Mobilités Urbaines 41.7 49.0 -14.8% -13.9% BU International Coverage 23.9 39.7 -40.0% -40.0% Chiffre d'affaires 1 760.9 3 022.4 -41.7% -45.2% 5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.