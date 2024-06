European Green Transition plc développe un portefeuille d'actifs liés à l'économie verte en Europe. Le portefeuille de la société se compose de projets situés en Suède et en Allemagne, deux juridictions favorables au développement de projets d'économie verte. Les projets de la société comprennent les terres rares d'Olserum, le projet Pajala et les projets de Saxe. Les métaux critiques pour les projets de la société comprennent certaines terres rares, le cuivre, le cobalt, l'argent, le lithium et le graphite. Le principal actif de la société, le gisement d'Olserum dans le sud de la Suède, contient des terres rares critiques, à savoir du dysprosium, du néodyme et du praséodyme. Le projet Pajala, dans le nord de la Suède, consiste en trois licences contiguës couvrant 52 kilomètres carrés (km2), qui ont révélé la présence de cuivre et de graphite à haute teneur. Les projets de métaux critiques de Saxe, composés de la licence Eichigt de 14 km2 et de la licence Marienberg de 381 km2, sont situés dans le sud-est de l'Allemagne.

Secteur Exploitations minières et métallurgie