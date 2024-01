European Opportunities Trust PLC - géré par Devon Equity Management Ltd et investissant dans des sociétés européennes offrant une croissance du capital - déclare que l'offre de rachat de ses actions a été "entièrement acceptée". Conformément à l'annonce initiale de novembre, European Opportunities rachètera 25 %, soit 24,1 millions de ses actions en circulation au prix de 918,0734 pence chacune. Une fois que les conditions restantes de l'accord de rachat auront été remplies, Singer Capital Markets Securities Ltd, une banque d'investissement britannique, achètera les 24,1 millions d'actions et les vendra ensuite à la société au prix de l'offre. Le prix de l'offre représente 98 % de la valeur nette d'inventaire par action à la clôture de la date de calcul, et la société indique que la décote de 2 % se traduira par une augmentation de la valeur nette d'inventaire d'environ 0,7 % par action. 38% des actionnaires enregistrés de la société ont participé à l'offre. European Opportunities s'attend à ce que le produit de l'offre soit versé aux actionnaires le 5 février.

Le président d'European Opportunities, Matthew Dobbs, a déclaré : "Nous sommes heureux de constater que l'offre publique d'achat de la société a été entièrement acceptée par un éventail d'investisseurs particuliers et institutionnels. En tant que trust de taille importante, nous avons été en mesure de proposer une offre de 25 % tout en conservant une taille suffisante pour être compétitifs dans un environnement où les exigences minimales en matière d'actifs et de liquidités ne cessent d'augmenter. Nous notons que le nombre total d'actions ordinaires valablement offertes, exprimé en pourcentage du capital social émis, est conforme aux offres similaires de ces dernières années et reflète l'opportunité de racheter des participations avec un bénéfice par rapport au prix actuel de l'action, à un moment où l'ensemble du secteur des fonds d'investissement se négocie avec une décote".

Cours actuel de l'action : 873,94 pence par action, en baisse de 1,3 % mercredi matin.

Variation sur 12 mois : en hausse de 18%.

