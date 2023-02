La valeur nette d'inventaire semestrielle de European Opportunities chute

European Opportunities Trust PLC - géré par Devon Equity Management Ltd et investissant dans des sociétés européennes proposant une croissance du capital - La valeur liquidative par action s'élève à 844,5 pence au 30 novembre, en baisse de 0,7 % par rapport aux 850,6 pence du 31 mai. Le rendement de la valeur nette d'inventaire pour les six mois se terminant le 30 novembre est négatif de 0,4 %, légèrement derrière l'indice MSCI Europe Total Return qui affiche un rendement négatif de 0,1 %. La "nature concentrée de son portefeuille et son haut degré de différenciation par rapport à l'indice peuvent entraîner des périodes de sous-performance à court terme" au cours du semestre. Pour l'avenir, il est convaincu que son portefeuille est bien positionné pour la croissance.

Cours actuel de l'action : 769,22 pence chacun

Variation sur 12 mois : + 14 %.

