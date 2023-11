European Opportunities Trust PLC est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est d'investir dans des titres de sociétés européennes et dans des secteurs ou des zones géographiques qui proposent des perspectives de croissance du capital. Ses restrictions d'investissement sont les suivantes : aucune participation ne doit représenter plus de 10 % de ses actifs totaux ; elle n'investira pas dans des titres non cotés ; elle n'investira pas dans des instruments dérivés ; elle n'investira pas dans d'autres fonds d'investissement cotés à capital fixe ; elle ne prendra pas le contrôle juridique ou de gestion de tout investissement dans son portefeuille ; et pas plus de 50 % de ses investissements ne peuvent être effectués dans des titres qui ne sont pas des titres admissibles ou des titres d'État. Son portefeuille est réparti entre plusieurs pays, notamment le Danemark, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Il investit dans divers secteurs, notamment les services de communication, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, l'énergie, les services financiers, la santé, l'industrie, les technologies de l'information et les matériaux.