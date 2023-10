European Wax Center, Inc. est un franchiseur et un opérateur de services d'épilation à la cire hors domicile (OOH). Les services hors domicile de la société comprennent l'épilation à la cire, l'épilation au laser, l'épilation au sucre et l'épilation au fil. Son modèle de service se concentre sur l'épilation à la cire, comprenant l'épilation brésilienne, l'épilation des sourcils, l'épilation du corps et l'épilation du visage. Elle fournit une interface technologique pour la prise de rendez-vous automatisée et l'enregistrement à distance. La société propose des services d'épilation du corps et du visage en utilisant sa formule Comfort Wax, qui se compose d'un mélange de cire d'abeille et d'autres ingrédients apaisants pour la peau. Elle propose une gamme de produits avant et après le service, qui comprend un sérum pour les cheveux, des lingettes pour les cheveux, un gel exfoliant pour le visage et le corps, une lotion pour le corps, un gel douche pour le corps, une huile pour le corps, un vernis pour le corps, un déodorant, un masque, un traceur et un correcteur de sourcils et un écran solaire. Son programme Wax Pass permet aux clients d'obtenir des prix par le biais de passes de cire prépayées ou illimitées, ainsi que des passes de cire pour étudiants et des passes de cire pour visage rapide.

Secteur Services à la personne