A suivre aujourd'hui

Les Forges de Tarbes, société filiale à 100% d’Europlasma, ont reçu une nouvelle commande d’un montant total de plus de 15 millions d’euros pour la fourniture en 2024 de près de 60 000 pièces de gros calibre utilisées dans la fabrication des obus de 155 mm. Ce nouveau contrat est fondé sur le déploiement progressif des nouvelles capacités de production programmées sur le site tarbais. Ainsi, le groupe prévoit de porter sa capacité annuelle de 40 000 pièces en 2023 à 120 000 en 2024. En 2025, Les Forges de Tarbes disposeront d’une capacité de production à hauteur de 160 000 pièces par an.



Jérôme Garnache-Creuillot, Président directeur général d'Europlasma, souligne que " cette commande historique " est " la plus importante depuis la cession des Forges de Tarbes par GIAT Industries ".