EUROPLASMA: 1,7 M? de la Région Nouvelle-Aquitaine à Europlasma, acteur de la dépollution et de la décarbonation de l'industrie



25-Avr-2022 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 25 avril 2022 1,7 M? de la Région Nouvelle-Aquitaine à Europlasma, acteur de la dépollution et de la décarbonation de l'industrie Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, poursuit le développement de ses activités en particulier sur son site de Morcenx-la-Nouvelle (Landes). Il est notamment prévu d'augmenter la capacité de l'usine de préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) à partir de Déchets d'Activité Économique (DAE) jusqu'alors enfouis, qui sert de substitut aux énergies fossiles. Cette activité permet de fournir une source d'énergie décarbonée aux entreprises soucieuses de réduire leur impact carbone. En outre, l'installation sur site d'une ferme solaire, visant à rationaliser l'empreinte énergétique, est à l'étude. Enfin, Inertam, l'usine de traitement des déchets d'amiante, continuera de bénéficier de son programme d'optimisation pour accroitre sa productivité et sa rentabilité. Ces initiatives ancrent davantage le double positionnement d'Europlasma en tant qu'acteur de la dépollution et de la décarbonation de l'industrie dans des conditions vertueuses. A ce titre, Europlasma bénéficie d'une aide de 1,7 M? du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Sous forme d'une avance remboursable, elle témoigne de l'appui constant de la collectivité à Europlasma depuis de nombreuses années. À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis 30 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux et des gaz. ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. En parallèle, Europlasma a déployé une activité de préparation des CSR (Combustibles Solides de Récupération), issue de son savoir-faire unique développé sur son site de Morcenx. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



