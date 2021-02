EUROPLASMA: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2021

EUROPLASMA

Communiqué de presse - Bordeaux, le 24 février 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2021 L'assemblée générale extraordinaire de la société Europlasma s'est tenue ce jour à 14 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique, 3-5 Allée des Lumières (l' « Assemblée »). Les actionnaires ayant participé à l'Assemblée ont réuni ensemble 2.813.110 actions sur les 14.200.567 actions formant le capital social et ayant le droit de vote, soit 19,810% de ces actions. Compte tenu de la désignation, en qualité de mandataire ad hoc, de la société AJILINK VIGREUX, représentée par Maître Sébastien VIGREUX, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 11 février 2021, avec pour mission de représenter les actionnaires qui ne participent pas à l'Assemblée (l' « Ordonnance »), les droits de vote attachés aux 11.387.457 actions des actionnaires ainsi représentés ont été exercés par le mandataire ad hoc de sorte que le quorum atteint s'est élevé à 100% des 14.200.567 actions ayant droit de vote. Le quorum requis ayant été atteint, l'Assemblée a pu être régulièrement constituée. Le vote des résolutions a été réalisé sur la base des formulaires de vote par correspondance et de procuration reçus par la Société, des votes exprimés en séance par les actionnaires y participant physiquement ainsi que des droits de vote attachés aux actions des actionnaires représentés par le mandataire ad hoc qui ont été exercés à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs conformément aux termes de la mission confiée par l'Ordonnance. Les deux résolutions inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées. Le compte-rendu, les résultats détaillés des votes et les réponses aux questions écrites sont disponibles sur le site internet de la Société dans la rubrique « Assemblées Générales ». À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



