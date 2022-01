EUROPLASMA

EUROPLASMA: Combustibles Solides de Récupération : Le contrat pluriannuel passe de 4,5M? à plus de 9M? sur la période 2021-2026



06-Jan-2022 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse | Bordeaux, le 6 janvier 2022 Combustibles Solides de Récupération : Le contrat pluriannuel passe de 4,5M? à plus de 9M? sur la période 2021-2026 Europlasma, spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets dangereux, annonce la signature d'un avenant au contrat signé en mars 2021 (Communiqué du 19/03/2021) par sa filiale CHOPEX. Ce dernier visait la réception de déchets d'activité économique (DAE) et leur transformation en Combustibles Solides de Récupération (CSR) sur le site de Morcenx. En effet, dans le cadre de la réorientation du site de CHO Morcenx (Communiqué du 16/11/2021), au moyen notamment du développement d'une activité de préparation de CSR, Europlasma avait signé un premier contrat d'ampleur qui portait sur le traitement de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets sur 5 ans pour un chiffre d'affaires minimum estimé à 4,5 M?. L'avenant au contrat initial double quasiment la production annuelle de CSR. Europlasma et son partenaire ont en outre convenu d'une hausse du prix de la tonne produite compte tenu notamment de la hausse du prix de l'énergie. Enfin, les deux partenaires se sont également accordés sur l'extension des compétences déléguées à Europlasma, notamment en matière de logistique de DAE tiers. En conséquence, le chiffre d'affaires généré par ce contrat devrait doubler pour atteindre un minimum de 9 M?. Cette marque de confiance confirme le succès de la première campagne de transformation en CSR débutée au printemps 2021. Les équipes d'Europlasma ont progressivement augmenté la capacité de traitement quotidienne. Cela permet aujourd'hui de tirer le plein potentiel des installations et du savoir-faire unique issu de plusieurs années d'exploitation du site de CHO Morcenx. Dans la mesure où la capacité maximale autorisée demeure à 55.000 tonnes traitées par an sur le site et compte tenu des discussions engagées avec ses partenaires industriels, CHOPEX a demandé l'autorisation auprès des autorités compétentes d'augmenter sa capacité à près de 100.000 tonnes annuelles auprès des autorités compétentes. Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général d'Europlasma déclare : « C'est un nouveau succès pour Europlasma. Rappelons-nous qu'au moment de la reprise l'usine était à l'arrêt et que cette nouvelle activité de préparation de CSR a été lancée il y a tout juste un an. Nous avions ensuite annoncé en mars 2020 la signature de notre premier contrat et notre ambition de doubler le volume d'activité dans les prochains mois. C'est à présent chose faite ! Nous faisons chaque jour la preuve de notre engagement en faveur de la préservation de l'environnement en offrant aujourd'hui de multiples solutions pour réduire l'empreinte écologique de l'activité humaine. Cela nous positionne déjà de facto comme un acteur majeur de la dépollution des déchets complexes. L'histoire ne fait que commencer cependant. » Principaux risques associés à Europlasma Les facteurs de risques propres à Europlasma et à son Groupe ainsi qu'à ses activités sont décrits au chapitre 2 du Rapport Financier Annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 disponible sur le site www.europlasma.com dans la rubrique « information règlementée ». À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis près de 30 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



