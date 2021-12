EUROPLASMA

EUROPLASMA: Commentaire sur les informations parues dans la presse à propos d'Europlasma



24-Déc-2021 / 15:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse | Bordeaux, le 24 décembre 2021 Commentaire sur les informations parues dans la presse à propos d'Europlasma À la suite d'une information parue dans la presse régionale, Europlasma, expert des solutions de dépollution, rappelle que le groupe évalue constamment les opportunités d'accélérer son développement et de renforcer ses expertises. Ces opportunités peuvent impliquer des discussions avec des cibles ou partenaires potentiels, ce qui est notamment le cas avec la société Luxfer. À ce stade, aucune information ne peut être donnée quant à l'issue potentielle de ces discussions. Si cette situation devait évoluer, Europlasma informerait ses actionnaires ainsi que le marché en temps utiles. Principaux risques associés à Europlasma Les facteurs de risques propres à Europlasma et à son Groupe ainsi qu'à ses activités sont décrits au chapitre 2 du Rapport Financier Annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 disponible sur le site www.europlasma.com dans la rubrique « information règlementée ». À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Commentaire sur les informations parues dans la presse à propos d'Europlasma