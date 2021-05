EUROPLASMA: EUROPLASMA SIGNE UNE PROMESSE D'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ TARBES INDUSTRY

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 25 mai 2021

EUROPLASMA SIGNE UNE PROMESSE D'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ TARBES INDUSTRY

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce avoir signé ce jour une promesse d'acquisition de l'intégralité du capital de la société Tarbes Industry, fleuron de l'industrie française doté d'un savoir-faire unique en matière de forgeage, de traitement thermique et d'usinage des métaux.

Cette opération de croissance externe confirme la deuxième phase du plan stratégique d'Europlasma (communiqué du 16/04/2021) articulé autour de 3 axes, à savoir : la dépollution, la décarbonation et la valorisation. L'acquisition de Tarbes Industry permettra d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur relative à la torche à plasma et de valoriser les produits issus du traitement des déchets de l'industrie de l'aluminium.

Relance industrielle du site et internalisation de la production des torches à plasma

Tarbes Industry, implantée sur le site historique de l'Arsenal à Tarbes (65), est fournisseur d'éléments destinés à de grands industriels de la défense terrestre. Le site, comptant une vingtaine de salariés, dispose d'un savoir-faire unique et est la seule forge capable d'assurer la production de corps creux de grandes dimensions en France.

Dans ce cadre, Europlasma va capitaliser sur le savoir-faire et l'expertise de Tarbes Industry pour internaliser l'usinage des pièces constituant les torches à plasma. Cela permettra d'optimiser les coûts de fabrication et de mieux répondre aux sollicitations d'industriels souhaitant réduire sensiblement leur empreinte carbone grâce à la torche à plasma avec une réactivité et une compétitivité accrues. Cette activité pourrait accroître le chiffre d'affaires de Tarbes Industry de plusieurs millions d'euros par an et représenter une part majeure de la production à terme. À titre d'exemple, le four additionnel de l'usine de traitement des déchets d'amiante, Inertam, nécessite la fabrication de 4 torches à plasma, quand celui d'une usine de grande capacité (50.000 t/an) en requiert une quinzaine.

En outre, Europlasma, déjà engagé par ailleurs dans le traitement et la valorisation des déchets d'aluminium, entend à plus long terme diversifier les activités de Tarbes Industry avec la création d'une filière complète de production et de transformation en produits finis d'aluminium ou d'aluminium-composite moins carbonés à destination des secteurs de l'énergie, de l'automobile et de la défense.

10 M? d'investissement sur 4 ans et un retour à la rentabilité de Tarbes Industry dès 2022

Cette reprise vise à garantir la pérennité de Tarbes Industry et par conséquent permettra d'honorer dans des conditions optimales les commandes en cours. En effet, Tarbes Industry bénéficie d'ores et déjà de deux années de production garanties par son client historique. Une commande passée en 2020 est toujours en cours de fabrication et représente un chiffre d'affaires à venir de 4,6 M?. De plus, dans le cadre de cette reprise, Tarbes Industry devra honorer une commande ferme supplémentaire, estimée à 8,8 M? sur les deux prochains exercices.

Europlasma prévoit d'investir près de 10 M? sur 4 ans. Les investissements réalisés en 2021 seront prioritairement affectés à la consolidation de l'outil de production et à l'amélioration de sa robustesse et de sa performance d'une part, à la relocalisation en France des activités d'usinage d'aluminium d'autre part. Dans ces conditions, le résultat opérationnel de Tarbes Industry devrait être à l'équilibre en 2021 et son résultat net bénéficiaire dès 2022.

L'acquisition de 100% du capital de Tarbes Industry pour un montant de 10 k? sera suivie d'une augmentation de capital à hauteur de 2 M?.

Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général d'Europlasma déclare : « Au c?ur du Territoire d'industrie « Lacq, Pau, Tarbes », dispositif économique visant à améliorer le développement de projets industriels innovants, Tarbes Industry est une entreprise riche d'un savoir-faire reconnu et d'une histoire prestigieuse sauvée l'an dernier par son propriétaire actuel qui a ?uvré à son retournement et à sa transmission en s'assurant de la qualité de notre projet industriel et de sa pérennité. Entreprise stratégique pour l'État français, Tarbes Industry dispose d'un carnet de commandes fourni grâce notamment à un client historique. Elle est également stratégique pour Europlasma dans le cadre de son développement et de son modèle fondé sur le traitement des déchets dangereux, la décarbonation de l'industrie et la valorisation des matières premières résultant des procédés de traitement.

Nous allons par conséquent consolider l'outil de production afin de garantir la qualité des produits fabriqués actuellement et capitaliser sur le savoir-faire des hommes pour relocaliser certaines productions stratégiques et diversifier les métiers en internalisant la fabrication des torches à plasma. Ce faisant, les investissements liés à nos opérations de croissance organique seront sensiblement réduits et la rentabilité des futures usines de traitement des déchets accrue. En outre, la compétitivité de nos torches et notre positionnement concurrentiel seront renforcés à un moment où les industriels sont de plus en plus nombreux à envisager la torche à plasma comme une alternative décarbonée à la très haute température carbonée. Ainsi, notre projet satisfait pleinement à la feuille de route des partenaires engagés dans ce processus de cession qui vise une moindre sensibilité de Tarbes Industry aux activités défense. »

Le Groupe espère finaliser l'opération avant l'été, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de commerce de Paris et, s'agissant d'une activité ayant un fort intérêt stratégique pour la défense française, l'accord des services concernés de l'État.

PROCHAIN RDV Mardi 8 juin 2021 : Assemblée Générale Annuelle

Avertissements

Les facteurs de risques propres à Europlasma et à son Groupe ainsi qu'à ses activités sont décrits au chapitre 2 du Rapport Financier Annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 disponible sur le site www.europlasma.com dans la rubrique « information règlementée ».

À propos d'EUROPLASMA

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com.

Contacts :

Europlasma

Anne BORDERES - Responsable Communication

+ 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse

+ 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr

Grégoire SAINT-MARC - Relations Investisseurs

+ 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr