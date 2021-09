EUROPLASMA

EUROPLASMA: Extension de la gamme des produits et nouvelle dénomination pour le site de Tarbes



27-Sep-2021 / 18:40 CET/CEST

Communiqué de presse - Bordeaux, le 27 septembre 2021 Extension de la gamme des produits

et nouvelle dénomination pour le site de Tarbes Nouvelle qualification et élargissement du catalogue des produits Le site de Tarbes, spécialisé dans la forge de corps creux, vient de conforter son partenariat avec son client historique. En effet, grâce à la forte mobilisation des équipes, les Forges de Tarbes ont obtenu une qualification supplémentaire relative à un nouveau corps creux de large diamètre, pouvant atteindre 155 mm. Par ailleurs, deux nouveaux produits de plus petits diamètres sont également en cours de qualification. Des essais sont prévus dans les prochains mois pour une mise en production attendue courant 2022. En outre, d'autres lots de qualifications sont à prévoir pour 2022. L'élargissement du catalogue des produits susceptibles d'être fabriqués à Tarbes est constitutif d'une stratégie visant l'insensibilisation de l'activité aux aléas de commandes exceptionnelles dues au mono produit et une lisibilité accrue quant à ses perspectives. De même, Europlasma souhaite capitaliser sur le savoir-faire et l'expertise des équipes de Les forges de Tarbes pour internaliser, à terme, l'usinage des pièces constituant les torches à plasma. Cela permettra d'être indépendant des sous-traitants peu nombreux dans le domaine et d'optimiser les coûts de fabrication afin de mieux répondre aux sollicitations d'industriels souhaitant réduire sensiblement leur empreinte carbone grâce à la torche à plasma. Cette acquisition s'avère donc stratégique pour Europlasma qui compte gagner en réactivité et en compétitivité. Tarbes Industry devient « Les forges de Tarbes » À la suite des opérations de rachat réalisées l'été dernier (cf communiqué), la dénomination sociale de la société Tarbes Industry a été modifiée pour devenir « Les forges de Tarbes ». Pour rappel, ce fleuron de l'industrie française est doté d'un savoir-faire unique en matière de forgeage, de traitement thermique et d'usinage des métaux. Cette opération s'est inscrite dans le cadre du déploiement de la deuxième phase du plan stratégique d'Europlasma articulé autour de 3 axes, à savoir : la dépollution, la décarbonation et la valorisation. Jérôme Garnache-Creuillot, Président-Directeur Général d'Europlasma, ajoute : « Le renouveau des Forges de Tarbes est en marche, et ce, grâce à la mobilisation des équipes du site qui ?uvrent depuis la reprise à l'écriture d'une nouvelle page industrielle de leur région. Cette relance passe par la modernisation et la diversification des savoir-faire du site, tout en maintenant des relations de complémentarités avec les partenaires historiques. C'est pourquoi il est essentiel de créer des relais de croissance avec le développement de nouveaux produits, en relation avec notre client principal. » Principaux risques associés à Europlasma Les facteurs de risques propres à Europlasma et à son Groupe ainsi qu'à ses activités sont décrits au chapitre 2 du Rapport Financier Annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 disponible sur le www.europlasma.com dans la rubrique « information règlementée ». À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



