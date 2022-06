EUROPLASMA: Field Intelligence Energy accélère dans la dépollution en Amérique latine avec des investissements dans l’hydrogène vert

Communiqué de presse | Bordeaux, le 23 juin 2022

Field Intelligence Energy accélère

dans la dépollution en Amérique latine avec des investissements

dans l’hydrogène vert

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que Field Intelligence Energy (FIE) détenue par Europlasma à 49%, au travers de Energy Zero Carbon (EZC) véhicule d’investissement spécialisé dans le développement de solutions d’énergie renouvelable et l’exploitation d’infrastructures énergétiques, a signé un accord avec Pronova Energy, une société formée par Ad Astra Rocket Costa Rica SRL et la société Mesoamérica.

Grâce à cet accord, EZC possède désormais une option exclusive d’acquisition de 85% de la propriété d’un premier projet de production d’hydrogène vert dans la ville de Libéria au Costa Rica. La capacité installée vise 500 kg / jour d’hydrogène vert. Pronova Energy conserve le solde des parts et sera le constructeur et l’opérateur de la centrale. Cette centrale sera intégralement destinée à alimenter des flottes de camions à hydrogène, précédemment propulsés au diesel.

Cette option sera exercée dans les deux prochains mois moyennant un investissement total de 10 M€ faisant l’objet d’un financement en dette projet qui sera destiné à la construction de cette centrale ainsi qu’au démarrage de la construction d’une centrale d’une taille similaire et de même nature en Uruguay.

Ce projet constituera le point de départ et le pilier du développement d’un large écosystème de projets d’Hydrogène Vert en Amérique latine, pour lesquels EZC et FIE auront l’occasion d’intégrer de nouveaux investisseurs.

En effet, l'élan en faveur de l'hydrogène à faible teneur en carbone se développe en Amérique latine, où de nombreux pays élaborent actuellement des stratégies à long terme en matière d'hydrogène, avec plus de 25 projets déjà en cours de réalisation dont plusieurs projets à l'échelle du gigawatt. Ces projets visant à exporter l'hydrogène au-delà des régions de production. Selon une étude récente de l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), l'Amérique latine pourrait devenir « un contributeur clé à la poussée mondiale vers l'hydrogène à faible teneur en carbone. »

Au-delà de ces avancées dans des infrastructures de production d’hydrogène pour la mobilité décarbonée, FIE poursuit son développement technologique en faveur d’un recours aux technologies plasma pour dépolluer l’industrie du pétrole afin de tendre vers la création d’un « Baril Vert », dans lequel l’ensemble de la chaine de production de l’hydrocarbure serait décontaminé.

À propos d’Ad Astra

Basée à Guanacaste, Costa Rica, Ad Astra Rocket Company est une filiale, détenue par Ad Astra Rocket Company, basée au Texas. Cette filiale conçoit, met en œuvre, entretient et exploite des solutions intégrées de stockage d’énergie à hydrogène vert pour le transport d’électricité par pile à combustible et l’énergie stationnaire. En savoir plus sur www.adastrarocket.com

À propos de Mésoamérique

Mésoamérique est une société de gestion de fonds de capital-investissement et de conseil, avec des bureaux au Costa Rica et en Colombie. La société investit dans des industries transformatrices en Amérique latine, en mettant l’accent sur le Mexique, l’Amérique centrale et la région andine. Depuis 1996, la Mésoamérique a investi dans de multiples industries, notamment les télécommunications, le câble, les services alimentaires et de restauration, les produits de consommation, la construction, les énergies renouvelables et le BPO, entre autres. Engagée dans le développement de la région, la Mésoamérique cherche à créer des entreprises et à développer des projets axés sur leur objectif et leur impact, avec une vision de création de valeur pour ses partenaires à long terme. Plus d’informations sur la Mésoamérique en www.mesoamerica.com

À propos d’EUROPLASMA

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 30 ans s’appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d’obtenir de très hautes températures. Le métier d’Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l’homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d’énergie verte ainsi qu’à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations : www.europlasma.com.

