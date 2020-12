EUROPLASMA

EUROPLASMA: INERTAM a traité 2.300 tonnes de déchets sur le 2ème semestre 2020



29-Déc-2020 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 29décembre 2020 INERTAM a traité 2.300 tonnes de déchets sur le 2ème semestre 2020 Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce que son usine de traitement de déchets d'amiante, Inertam, a traité 2.300 tonnes de déchets depuis son redémarrage à l'été 2020 et a ainsi réduit son stock de 1.770 tonnes. Les travaux de modernisation et d'optimisation réalisés ont donné entière satisfaction. En dépit d'un contexte difficile inhérent à la crise sanitaire, à l'allongement de certains délais de livraison des équipements et à la moindre fluidité qu'elle a parfois induite dans le déroulement des travaux, l'extraordinaire mobilisation des équipes et leur adaptabilité constante ont permis de réaliser 96% d'un objectif établi, indépendamment du contexte, mi-2019. Ce résultat est d'autant plus remarquable que conformément au calendrier, seule la première phase de reconfiguration de la zone de préparation des déchets est achevée : la capacité de stockage tampon de nouvelle génération sera mise en place, comme prévu, au cours du premier trimestre 2021. Ainsi, cette deuxième phase permettra de dissocier l'exploitation du four du fonctionnement du broyeur, et devrait ainsi conduire à une réduction drastique des indisponibilités de l'installation et par conséquent à une augmentation de la productivité. L'usine est à présent à l'arrêt pour 5 semaines environ afin de procéder aux opérations programmées de réfection du four et de maintenance des équipements. Cette période sera mise à profit pour poursuivre les travaux d'amélioration de la performance et de la sécurité de l'usine et des hommes, notamment : L'amélioration du confinement du broyeur et du stockeur actuellement utilisés pour limiter encore davantage l'empoussièrement,

Le démantèlement des anciens stockeurs de déchets dans la zone de préparation de charge,

La réfection des installations électriques et l'optimisation du contrôle-commande préalablement à l'installation des stockeurs de nouvelle génération. Par ailleurs, il est prévu d'augmenter sensiblement la capacité de l'usine avec l'installation, fin 2021, d'un four additionnel. Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général déclare « Redémarrer une usine arrêtée depuis près de deux ans, c'est déjà exceptionnel, le faire en période de confinement, c'est forcément historique. Atteindre 96% de l'objectif que nous nous étions fixé, cela semblait impossible. Pourtant, l'engagement sans faille de chacun a transformé l'impossible en probable et le probable en certain. » Principaux risques associés à Europlasma Les facteurs de risques propres à la Société et à son groupe, ainsi qu'à ses activités sont décrits au chapitre 2 du Rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 disponible sur le site www.europlasma.com dans la rubrique « information règlementée ». À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



