EUROPLASMA: Inauguration en Chine du centre de R&D pour le traitement des cendres volantes et le recyclage de l'aluminium au travers de la technologie plasma



16-Déc-2021 / 08:30 CET/CEST

Communiqué de presse | Bordeaux, le 16 décembre 2021 Inauguration en Chine du centre de R&D

pour le traitement des cendres volantes et le recyclage de l'aluminium

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce l'inauguration de son centre de Recherche & Développement commun entre sa filiale Europlasma Environmental Technologies et l'Université d'Hangzhou, modèle de coopération internationale multidimensionnelle. Cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité de l'accord-cadre de coopération avec la ville de LaiXi pour le développement local du Groupe, signé en décembre 2019. Hangzhou est aujourd'hui en Chine une des vingt villes pilotes pour atteindre une neutralité environnementale à grande échelle. Ce partenariat revêt un intérêt stratégique pour l'ensemble des parties qui demeure plus que jamais engagé dans la dépollution mondiale, au service de l'Homme et de son environnement. L'accord de coopération a déjà abouti à d'importantes avancées ces derniers mois, notamment la construction d'un four prototype de traitement des déchets d'aluminium dont des campagnes de tests sont en cours, la signature de LOI (lettres d'intention) pour la fourniture de 4 unités complètes de vitrification des cendres volantes et une unité unique au monde de dépollution et de valorisation des déchets d'aluminium. Ce centre commun de R&D permet de réaliser des campagnes de tests nécessaires à la validation de ces nouveaux procédés à plasma et au lancement de la phase de commercialisation de solutions déployables à l'échelle industrielle. Les partenaires, qui ?uvraient déjà conjointement à la valorisation de déchets complexes et dangereux, auront dorénavant à leur disposition un site de 5.000 m2, deux fours équipés de torches, un laboratoire d'analyse, une unité de traitement chimique des entrants, une unité de traitement de gaz. Dans ce cadre, l'Université Hangzhou Dianzi et le gouvernement provincial du Zhejiang continueront d'alimenter ce développement conjoint en moyens humains, logistiques et financiers nécessaires à la réalisation des projets. Au-delà des applications actuelles, cette plateforme de recherche scientifique ?uvrera à l'extension des d'applications des torches à plasma. Il est notamment prévu l'étude de son apport dans la transformation du méthane en énergie décarbonée, les procédés de production zéro déchet et la valorisation des produits issus des traitements plasma. Au terme des recherches, la propriété intellectuelle sera détenue à 100% par Europlasma Environmental Technologies. En cas de dépôt de brevet, l'Université Hangzhou Dianzi sera mentionnée en tant que co-rédacteur, sans transfert de droit de propriété intellectuelle. Ainsi, les améliorations apportées (durabilité, coût.) des composants communs (fours, torches, alimentations.) pourront enrichir l'ensemble des installations, procédés ou marchés actuels et futurs du Groupe.



