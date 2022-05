EUROPLASMA

EUROPLASMA: Installation du pilote de vitrification des cendres volantes en Chine et lancement d?une campagne de tests



19-Mai-2022

Communiqué de presse - Bordeaux, le 19 mai 2022 Installation du pilote de vitrification des cendres volantes

en Chine et lancement d?une campagne de tests Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (EET) a finalisé la mise en place du four pilote de traitement définitif par vitrification des cendres issues d?incinérateurs de déchets (cendres volantes) sur son centre R&D commun avec l?Université Hangzhou Dianzi (HDU). Un procédé adapté à la Chine, encore plus économique et vertueux Le procédé historique de vitrification d?Europlasma a été adapté à la typologie des cendres volantes du marché chinois qui sont fortement concentrées en chlore. Ce nouveau procédé, au même titre que celui sur le traitement des déchets dangereux d?aluminium (communiqué du 9 mai 2022), bénéficie des travaux récents du centre de R&D et présente l?avantage d?avoir des coûts de construction optimisés avec notamment l?utilisation d?un nouveau type de réfractaires dans le four. En outre, une attention particulière a été portée sur la consommation d?énergie qui devrait être significativement réduite. Les tests seront réalisés sur un panel de cendres d?incinération provenant notamment des signataires des lettres d?intention (L.O.I.) qui sont en attente d?une solution durable pour le traitement de leurs résidus ultimes. Ce procédé de vitrification développé par Europlasma permet de soustraire définitivement des quantités importantes de métaux lourds initialement rejetés dans la nature et responsables de la pollution des sols et des eaux, préservant ainsi la flore et la faune. Ce procédé s?inscrit dans un modèle d?économie circulaire vertueux. En effet, comme dans le cas de l?amiante inerté ou des déchets d?aluminium, le sous-produit (vitrifiat) obtenu pourra être valorisé, ici dans un premier temps en remblai de sous-couche routière. Les cendres volantes, un marché chinois gigantesque En Chine, les incinérateurs d?ordures ménagères ancienne génération ont en moyenne une capacité de traitement de 100 000 à 200 000 tonnes par an. Les cendres d?incinération, déchets dangereux qui concentrent tous les métaux lourds, représentent quant à elles 4% du tonnage incinéré. Europlasma a notamment été sélectionné par un géant chinois du traitement des déchets (L.O.I.) pour traiter les cendres volantes de 4 incinérateurs sur la trentaine qu?il exploite. En cas de succès de cette première phase, de nouvelles collaborations pour le traitement des cendres des autres incinérateurs pourront être envisagées. Pour rappel, le plan d?investissement de l?État chinois prévoit l?installation de 600 incinérateurs d?une capacité accrue à 300 000 dans les 2 prochaines années. Validation du pilote et passage à l?échelle industrielle avant fin 2022 A l?aune des priorités établies par les pouvoirs publics, Europlasma a fait le choix d?inverser son calendrier en s?attachant d?abord au traitement des déchets d?aluminium puis au traitement des cendres volantes. Ainsi, forte de son retour d?expérience récent sur le succès de la vitrification et valorisation des crasses d?aluminium, les équipes du centre R&D vont lancer une campagne de tests sur le nouveau four de traitement des cendres d?incinération. L?objectif est de valider le nouveau procédé et de qualifier le vitrifiat. La validation du pilote prévue avant la fin d?année permettra le passage à l?échelle industrielle et la transformation des lettres d?intention en commandes fermes d?équipements. Le cas échéant, EET pourra également intervenir comme exploitant de l?unité de dépollution. Europlasma compte ainsi devenir la référence nationale chinoise en matière de traitement des cendres volantes. À propos d?EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis 30 ans s?appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d?obtenir de très hautes températures. Le métier d?Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l?homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux et des gaz ainsi qu?à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. En parallèle, Europlasma a déployé une activité de préparation des CSR (Combustibles Solides de Récupération), issue de son savoir-faire unique développé sur son site de Morcenx. L?action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH?, (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d?informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES ? Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 ? contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR ? Relations presse + 33 (0) 153 673 693 ? acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC ? Relations investisseurs + 33 (0) 153 673 694 ? europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



