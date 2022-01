EUROPLASMA

EUROPLASMA: LANCEMENT EN FRANCE DU PROJET DES FORGES DE GERZAT : LA SEULE USINE 4.0 DE PRODUCTION DE CORPS CREUX D'ALUMINIUM RECYCLÉ D'EUROPE CONTINENTALE



Communiqué de presse, à Bordeaux, le 7 janvier 2022 LANCEMENT EN FRANCE DU PROJET DES FORGES DE GERZAT : LA SEULE USINE 4.0 DE PRODUCTION DE CORPS CREUX D'ALUMINIUM RECYCLÉ

D'EUROPE CONTINENTALE Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce le projet de construction d'une usine dernière génération, unique en Europe, pour la production de contenants de stockage haute pression en aluminium, dont une partie recyclée grâce au nouveau procédé développé par Europlasma Environmental Technologies en Chine. Cette unité de production, installée à Cébazat (63), sera accompagnée d'un centre de R&D spécialisé dans la conception de nouveaux produits toujours plus légers et sécurisés afin de faciliter la logistique des gaziers et de réduire l'empreinte carbone du transport de gaz. Ce projet, très fortement soutenu par l'État français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Métropole s'inscrit dans le cadre du déploiement de la deuxième phase du plan stratégique d'Europlasma (communiqué du 16/04/2021). Pourvoyeur de près de 200 nouveaux emplois à l'horizon 2028, cette usine ultra moderne, dont la livraison devrait intervenir en 2024, générera un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 M? dès 2025 malgré des délais incompressibles d'homologation des produits manufacturés voisins de 12 mois. Le site devrait ensuite atteindre sa cadence optimale et générer 50 M? de chiffre d'affaires annuel dès 2029 pour une marge d'EBITDA de 30% et un rendement net supérieur à 15%. EUROPLASMA, NOUVEL EXPERT INTERNATIONAL DE L'ALUMINIUM RECYCLÉ Afin d'étendre les champs d'application de sa torche à plasma et de développer, après l'amiante, des solutions de traitement ultime des déchets dangereux, et de répondre aux grands enjeux environnementaux de notre époque, Europlasma a développé un procédé unique de recyclage des déchets issus de la production de l'aluminium. En partenariat avec des universités chinoises (communiqué du 17/05/2021), des campagnes d'essais ainsi qu'un prototype de four ont permis de détruire des crasses ou scories créées par l'industrie métallurgique pour produire une alumine d'un niveau de pureté voisin de 90%. Elle peut par conséquent être valorisée comme matière première dans certains procédés industriels. Historiquement ces déchets n'étaient pas détruits par des procédés écologiques et encore moins valorisés. Ils sont responsables de nombreuses catastrophes écologiques, dans le Parc National des Calanques jusqu'en 2016 notamment ou encore dans la ville hongroise d'Ajka en 2010. Le succès de ce nouveau procédé accroît l'ambition d'Europlasma de valoriser les matières premières extraites lors du traitement de déchets complexes dans un cercle vertueux de production en économie circulaire. Une première utilisation interne de cet aluminium recyclé pourra intervenir dans la composition des réfractaires des fours industriels exposés à de très hautes températures. Dans ce cadre, l'acquisition récente des Forges de Tarbes (précédemment Tarbes Industry) et la relocalisation, ainsi que l'internalisation à venir de la chaîne de fabrication des torches à plasma, permettront une intégration directe de cet aluminium recyclé. Les coûts unitaires des matières premières et d'approvisionnement des solutions Europlasma seront ainsi réduits, avec à la clé des gains de marge brute. Compte tenu des grandes quantités de déchets d'aluminium qui attendent d'être recyclées en Europe, le Groupe souhaite développer de nouvelles utilisations pour cette matière première à forte valeur ajoutée, notamment sur des secteurs stratégiques. Ainsi la construction d'une usine 4.0, dédiée à la production de bouteilles de gaz haute pression en aluminium, ouvre la voie à la création d'une filière européenne autonome. LES FORGES DE GERZAT : UN PROJET À LA FOIS AMBITIEUX, UNIQUE, SOUVERAIN ET ÉCOLOGIQUE Dans le cadre de la stratégie du Groupe d'intégration verticale dans la chaîne de valeur de la valorisation des déchets dangereux et grâce au soutien de nombreux acteurs régionaux et nationaux, Europlasma va entamer la construction d'une usine de production de corps creux en aluminium, dont une partie des matières premières utilisées sera issue des procédés de valorisation développés par Europlasma en Chine. Ce projet revêt une importance stratégique évidente. À la suite du Brexit, l'usine sera l'unique unité de production de contenants de stockage haute pression en aluminium de l'Union Européenne. Cette nouvelle implantation permettra de réduire la dépendance de l'UE à des pays étrangers et ainsi de sécuriser ses approvisionnements, chaînon indispensable à l'existence d'une filière souveraine de transport de gaz. Dans ce contexte, Europlasma a constitué une nouvelle équipe de professionnels du secteur pour porter ce projet dès 2022. UNE USINE MODERNE, AU C?UR DE L'INNOVATION, CONÇUE SUR LES BASES DE L'INDUSTRIE 4.0 L'objectif de ce projet est de créer une usine de production de corps creux en aluminium d'une part, un centre de R&D de renommée mondiale sur les techniques de filage inverse sur les métaux non ferreux, d'autre part. Les bouteilles haute pression seront principalement destinées aux secteurs du médical et de la défense, imposant de travailler sur des technologies complexes à forte valeur ajoutée et sur des volumes de commandes très variables. Ainsi, l'usine dernière génération des Forges de Gerzat a été conçue sur des principes ambitieux de flexibilité, de personnalisation ainsi que d'innovation, et s'articule autour des points suivants : L'interconnectivité des équipements de production entre eux et des services supports maintenance et Supply Chain pour optimiser les process et le flux ;

Le suivi automatisé du produit tout au long du process afin de garder une traçabilité nécessaire et obligatoire ;

La collecte de données de process, de contrôle, de régulation, pour améliorer continuellement le flux et exploiter les informations ;

La mise en ligne d'îlots automatisés avec sous-ensembles « Plug and Play » interconnectés avec des systèmes de stock tampon, by-pass et déstockage afin de garder la flexibilité et la personnalisation de petites séries au milieu de grandes séries ;

La rationalisation des coûts énergétiques et l'allégement de la structure de l'usine. Dans l'optique de se positionner sur des marchés haut de gamme à forte valeur ajoutée où la concurrence est faible, Les Forges de Gerzat, filiale à 100% d'Europlasma, accueilleront la plus grande presse de filage inverse d'aluminium d'Europe. Les Forges de Gerzat bénéficieront également d'un avantage considérable pour son implantation sur le marché : leur gamme complète de produits innovants. De nombreux projets de R&D sont d'ores et déjà identifiés, notamment pour améliorer la performance de la gamme de produits. De plus, le catalogue de produits sera complémentaire de celui proposé par l'autre usine du groupe des Forges de Tarbes, permettant de faire d'Europlasma un champion européen du secteur, référent sur les pièces filées en métaux non ferreux. Le site qui sera exemplaire du point de vue environnemental s'étendra sur un terrain proche de 11 hectares qui comprendra des ateliers, des laboratoires, un centre de maintenance et un pôle administratif. UN INVESTISSEMENT DE 100 M? SOUTENU MASSIVEMENT PAR L'ÉTAT FRANÇAIS, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET CLERMONT MÉTROPOLE POUR UNE PREMIÈRE COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN 2024 Cette nouvelle usine 4.0 évoluera en plusieurs phases. Chaque phase permettra la commercialisation d'une nouvelle typologie de produits. Le projet des Forges de Gerzat a été conçu et réfléchi pour être rentable dès sa première phase de développement achevée, puis sur l'ensemble du projet. L'investissement total dans ce projet est estimé à 100 M? répartis entre le bâtiment (35 M?) et l'équipement de pointe (65 M?). L'État français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Métropole apporteront 57 M? sous diverses formes, notamment un prêt FDES (Fonds de développement économique et social), des subventions, la fourniture du terrain de 11 hectares ainsi que la prise en charge de la construction du bâtiment et à hauteur de 50 M? maximum par Europlasma (au travers d'un apport équilibré entre fonds propres issus de son programme de financement actuel et dettes). Jérôme Garnache-Creuillot, Président directeur général d'Europlasma déclare : « Ce projet d'envergure européenne n'aurait pu voir le jour sans le volontarisme d'Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, sans le professionnalisme des équipes du Ministère de l'Économie et des Finances, sans l'engagement de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sans celui d'Olivier Bianchi, Président de Clermont Métropole, sans l'appui de Pierre Vannineuse et d'Hugo Pingray, co-fondateurs d'ABO, puisqu'ils ont accepté d'intervenir exceptionnellement en dette long terme[i] compte tenu de la confiance qu'ils accordent à Europlasma, sans l'opiniâtreté et l'implication des salariés du groupe Europlasma engagés dans cette renaissance industrielle. C'est la conjonction du dépassement des clivages, du croisement des compétences et de la transgression des habitudes qui permet aujourd'hui de relocaliser une industrie dont l'importance en termes de préservation de savoir-faire, de création d'emplois et de souveraineté sanitaire est avérée. » À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr [i] 7ans/10%. Europlasma se réserve le droit d'étudier toutes solutions de financement alternatives. Fichier PDF dépôt réglementaire



