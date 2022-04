EUROPLASMA

EUROPLASMA: LE GROUPE PÉNA ET EUROPLASMA CONFIRMENT LEUR PARTENARIAT POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE BAS CARBONE



05-Avr-2022 / 08:30 CET/CEST

LE GROUPE PÉNA ET europlasma CONFIRMENT LEUR PARTENARIAT POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE BAS CARBONE Le groupe Péna consolide sa position de leader français sur le marché du CSR - Combustible Solide de Récupération- grâce à sa collaboration avec l'entreprise landaise Chopex, société française, filiale du groupe Europlasma, spécialisée dans la préparation de CSR à partir de déchets. Le CSR, une énergie bas carbone Le CSR est une matière recyclée et une source d'énergie alternative. Il est utilisé en remplacement du charbon principalement dans les industries. L'objectif premier est de recycler une part des déchets non dangereux en combustible à faible émission carbone; mais l'impact environnemental du CSR est également particulièrement intéressant : Diminution des GES : le CSR contient une part de CO2 biogénique importante (plus de 65%)

Réduction des quantités de déchets mis à l'enfouissement grâce à une valorisation énergie du déchet constituant une seconde vie pour une matière non recyclable

Gain en autonomie énergétique au niveau national et surtout pour l'industrie. Maîtrise des coûts des énergies

De l'emploi local et surtout de l'emploi non dé-localisable ! Un gisement et une consommation locale Les déchets entrant sur l'usine Chopex de Morcenx-la-Nouvelle proviennent de gisements proches sur le Sud de la Nouvelle Aquitaine. Les déchets ainsi captés localement vont être transformés en CSR. Cette énergie alternative aux énergies fossiles et ensuite envoyée chez des industriels, les cimenteries notamment, dans le Sud de la France. Cela offre la possibilité aux industries de réduire leur empreinte carbone dans la perspective des accords de Paris et des obligations qu'ils leur confèrent. Un partenariat qui fait sens « Notre partenariat avec Chopex n'a pas été réfléchi par hasard, le positionnement géographique de l'usine de Morcenx-la-Nouvelle est idéal. Nous ?uvrons ensemble, au quotidien, pour réduire les quantités de déchets mis en décharge et produire une énergie la moins émettrice possible de CO2 fossile. Faire faire des kilomètres à des déchets ou du CSR n'a aucun sens. » déclare Cédric Desforges, Directeur Péna Métaux - Coris & Péna Environnement. « Depuis de nombreuses années, Péna et Chopex collaborent étroitement pour la production de CSR à façon. Aujourd'hui, le retour d'expérience accumulé se traduit dans la robustesse des installations, la qualité de la production et la diversité du portefeuille de clients intéressés par le service proposé par le groupe Péna et Chopex. De nombreux projets, tant industriels que commerciaux, sont à l'étude ou en développement et devraient encore renforcer cette solide collaboration dans les mois à venir. » déclare Olivier PLA, Directeur Développement Groupe. a propos du groupe péna Le groupe Péna a la conviction que tous les déchets peuvent être collectés et recyclés en minimisant l'empreinte environnementale et convertis en matières utilisables afin de réduire les prélèvements en matières primaires. Les actions de nos équipes s'inscrivent dans la volonté d'une diminution de l'impact de l'humanité sur l'environnement. Des femmes et des hommes motivés pour inscrire positivement notre action de recyclage de tous les déchets dans l'amélioration des relations entre l'Homme et la Nature. Depuis plus de 60 ans, les entreprises du groupe Péna ont su rester pionnières dans le domaine du recyclage de déchets comme dans leur approche environnementale. Chaque jour, c'est plus de 1.200 tonnes de déchets qui trouvent une seconde vie. Industriels ou ménagers, dangereux ou non dangereux, nos déchets sont collectés et recyclés pour réduire au maximum leur impact sur notre planète. 92% des déchets que nous traitons deviennent des matières premières issues du recyclage. Le groupe Péna garde pour objectif de maximiser (techniquement et économiquement) le recyclage. LE GROUPE PENA EN CHIFFRES : 211 collaborateurs

7 sites classées ICPE dont 5 déchèteries professionnelles réparties sur le grand Sud-Ouest

2 sites à l'international : en Tunisie et en Guyane française

1.200 tonnes de déchets traités par jour

250.000 tonnes de matière première issues du recyclage par an

Certifications au sein de groupe Péna: ISO 14001, MASE, Weeelabex... a propos d'europlasma Europlasma est un groupe français expert des solutions de dépollution, dont le savoir-faire depuis 30 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale a propos de chopeX Créée en 2013 et filiale à 100% du Groupe Europlasma, Chopex est une société française spécialisée dans à la préparation de Combustible Solide de Récupération (CSR) à partir de déchets d'Activité Economique (DAE).. . Fichier PDF dépôt réglementaire



