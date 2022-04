EUROPLASMA: Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 26 avril 2022

Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Europlasma, expert en solutions de dépollution, a mis en ligne son rapport financier annuel au 31 décembre 2021 sur son site Internet www.europlasma.com dans la rubrique « Information réglementée ».

Consultable et téléchargeable à partir de ce site, ce rapport comprend :

les états financiers annuels présentés sous la forme consolidée au 31 décembre 2021 ;

le rapport de gestion ;

les rapports des commissaires aux comptes afférents à ces états financiers annuels.

Rapport Financier annuel 2021

« Le présent document contient des informations et déclarations prospectives relatives à Europlasma et à ses activités. Europlasma estime que ces informations et déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de leur diffusion. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ce communiqué qui sont soumises à des facteurs de risques, dont ceux décrits au chapitre 2 du présent document. Les informations et déclarations prospectives figurant dans le présent document sont également soumises à des risques inconnus d'Europlasma ou que Europlasma ne considère pas comme significatifs à cette date. Les performances futures d'Europlasma peuvent en conséquence différer sensiblement des informations et déclarations prospectives communiquées et Europlasma ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces informations et déclarations prospectives en raison d'une information nouvelle, d'un événement futur ou pour toute autre raison. »

À propos d'EUROPLASMA

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis 30 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com

Contacts :

Europlasma

Anne BORDERES - Responsable Communication

+ 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse

+ 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr

Grégoire SAINT-MARC - Relations investisseurs

+ 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr