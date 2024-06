EUROPLASMA

EUROPLASMA: Obtention d'une licence export vers la Roumanie



27-Juin-2024 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse - Bordeaux, le 27 juin 2024 Obtention d'une licence export vers la Roumanie Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Les Forges de Tarbes vient de recevoir un nouvel agrément du ministère de la Défense pour exporter vers la Roumanie des corps creux de gros calibre produits à Tarbes et utilisés dans la fabrication d'obus de 152mm. Stéphane Bonillo, Directeur Général Adjoint des Forges de Tarbes déclare : « cette autorisation est doublement réjouissante dans la mesure où elle préfigure notre développement dans un nouveau pays européen, d'une part, et avec un nouveau produit, d'autre part. Cette nouvelle licence conforte notre ambition d'une montée en cadence très sensible dès cette année. » A propos des Forges de Tarbes Patrimoine de l'industrie française, l'usine des Forges de Tarbes est implantée sur le site historique de l'Arsenal à Tarbes (65). Elle fournit les corps creux destinés à de grands industriels de la défense terrestre. La société dispose d'un savoir-faire unique et est la seule forge capable d'assurer la production de corps creux de grandes dimensions en France. À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français, présent à l'international, qui conçoit et développe depuis 30 ans des savoir-faire au service de l'homme et de son environnement. Expert dans la dépollution, ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux à partir de sa technologie propriétaire, la torche à plasma, ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale, par substitution d'énergies fossiles ou grâce au recyclage dans une logique d'économie circulaire. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR001400PDG8-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Relations actionnaires + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME- Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 679 - europlasma@actus.fr Amaury DUGAST- Relations Presse + 33 (0) 153 673 674 - adugast@actus.fr Avertissement Le présent communiqué contient des informations et déclarations prospectives relatives à Europlasma et à ses activités. Europlasma estime que ces informations et déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de leur diffusion. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ce communiqué qui sont soumises à des facteurs de risques, dont ceux décrits au chapitre 2 du Rapport Financier Annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 disponible sur le site www.europlasma.comdans la rubrique « information règlementée » ainsi que dans ses rapports de gestion annuels et ses communiqués de presse (documents disponibles sur le site www.europlasma.com). Le marché Euronext Growth est un système multilatéral de négociation tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 22) de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et enregistré comme un marché de croissance des PME. Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur Euronext Growth ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu et adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur le marché Euronext Growth peut en conséquence être plus élevé que sur un marché réglementé. Les informations et déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Europlasma ou que Europlasma ne considère pas comme significatifs à cette date. Les performances futures d'Europlasma peuvent en conséquence différer sensiblement des informations et déclarations prospectives communiquées et Europlasma ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces informations et déclarations prospectives en raison d'une information nouvelle, d'un événement futur ou pour toute autre raison. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres émis par la Société.



Document : Obtention d'une licence export vers la Roumanie