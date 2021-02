EUROPLASMA

EUROPLASMA: PREMIERS RÉSULTATS PROMETTEURS DES PROJETS EN CHINE



09-Fév-2021

Communiqué de presse - Bordeaux, le 9 février 2021 PREMIERS RÉSULTATS PROMETTEURS DES PROJETS EN CHINE Europlasma fait état de l'avancement des études et analyses menées au centre de recherche sino-français dans le cadre du partenariat entre sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies et l'Université Hangzhou Dianzi (communiqué du 15/09/2020). Depuis la signature de cet accord, les équipes sur place réalisent en laboratoire les tests nécessaires à la définition et à la validation des procédés de traitement de deux typologies de déchets distincts : les déchets d'aluminium et les cendres volantes[1]. Transformer les déchets d'aluminium en un produit à forte valeur marchande Pour les déchets d'aluminium, il s'agit du développement d'un procédé nouveau, incluant une torche à plasma, permettant de recycler les déchets ultimes de l'industrie du recyclage et de l'électrolyse de l'aluminium actuellement classés « déchets dangereux » et présents en grande quantité en Chine. Les tests et analyses en laboratoire, menés entre juin et fin novembre 2020 sur un large panel de scories d'aluminium, ont démontré la possibilité d'utiliser ces déchets pour produire, dans des conditions économiques satisfaisantes, une alumine de qualité élevée, à forte valeur marchande pour les industries des matériaux réfractaires et les céramiques. Parallèlement à ces essais, la conception d'un pilote ainsi que la sélection des fournisseurs ont été achevées fin janvier 2021. Ce démonstrateur pilote devrait entrer en service en avril prochain pour une première campagne d'essais devant s'achever à l'été 2021. Si la qualité des produits finaux est au rendez-vous, la signature des premiers accords de fourniture de cette technologie avec des industriels chinois qui se sont déjà déclarés intéressés, pourrait intervenir concomitamment. Une offre pour les cendres volantes en préparation pour l'été 2021 Concernant les cendres volantes, la disparité des compositions chimiques desdits déchets, compte tenu de la diversité des provenances dans un pays aussi grand et contrasté que la Chine, constituait un frein au portage de technologies préexistantes dans le Groupe Europlasma, et nécessitait une caractérisation détaillée ainsi qu'une étude de robustesse. La campagne d'analyses d'un panel représentatif des cendres volantes présentes en Chine a débuté depuis début décembre 2020. Elle a permis d'identifier les principales adaptations du procédé de vitrification d'Europlasma développé en Europe et au Japon et rendues nécessaires par les spécificités du marché chinois. Cette campagne de mesures va se prolonger jusqu'au printemps 2021 sur un four prototype en cours de définition, en synergie avec les moyens du pilote dédié aux scories d'aluminium, et devrait aboutir à une offre adaptée au marché chinois à l'été 2021. Les premiers résultats à l'échelle du laboratoire des adaptations envisagées sont encourageants. Europlasma rappelle qu'elle a reçu une marque d'intérêt visant la réalisation de quatre unités complètes de vitrification des cendres volantes pour un géant chinois du traitement des déchets (communiqué du 08/01/2020). Pascal Gilbert, Administrateur d'Europlasma et Directeur Général d'Europlasma Environmental Technologies déclare : « Notre collaboration avec l'Université d'Hangzhou est gage de qualité et de succès pour pénétrer le marché chinois. Ces premiers résultats ont démontré, une fois encore, la pertinence de la technologie plasma pour le traitement et la valorisation de déchets complexes. Si le bilan de la seconde étape qui consiste à tester les deux technologies plasma envisagées à l'échelle 1/10e est tout aussi positif, il pourrait être un tremplin pour engranger les premières commandes d'industriels chinois dont les marques d'intérêt affluent. » À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). 