Communiqué de presse - Bordeaux, le 29 mars 2024

RÉDUCTION DE CAPITAL D'EUROPLASMA

Europlasma, expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, annonce que son Conseil d'Administration a décidé de procéder à une réduction du capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital d'un montant de 0,01 euro à 0,0002 euro.

A l'issue de cette opération, le capital d'Europlasma est réduit à 571.004,5086 euros divisé en 2.855.022.543 actions ordinaires de 0,0002 euro de valeur nominale chacune. Le montant de ladite réduction a été affecté en intégralité au compte de réserves indisponibles destiné à l'imputation des pertes futures.

Cette opération purement technique n'a pas d'incidence sur le nombre d'actions en circulation et a pour objet de permettre à Europlasma de disposer d'un cours de bourse supérieur à la valeur nominale de l'action. Elle a été réalisée sur le fondement de la délégation conférée au Conseil d'administration par l'assemblée générale du 20 juin 2023, aux termes de sa septième résolution.

Contacts :

Europlasma Relations actionnaires + 33 (0) 556 497 000 -contactbourse@europlasma.com

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME - Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 679 -europlasma@actus.fr

Amaury DUGAST - Relations Presse + 33 (0) 153 673 674 -adugast@actus.fr