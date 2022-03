EUROPLASMA: Reprise de SATMA PPC, spécialiste de la production d'anodes à partir de feuilles d'aluminium

Communiqué de presse - Bordeaux, le 25 mars 2022

Europlasma reprend SATMA PPC,

spécialiste de la production d'anodes à partir de feuilles d'aluminium

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce sa désignation par le tribunal de commerce de Grenoble en qualité de repreneur de SATMA PPC, fabricant d'anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques. L'offre de reprise comprend le maintien de la production sur le site actuel, la conservation de l'intégralité des emplois, ainsi qu'un ambitieux plan d'investissements visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité.

Cette reprise vise la création d'une filière intégrée de production puis de transformation de produits finis en aluminium, aluminium-composite et autres matériaux (acier-laiton, superalliage, etc.) à destination notamment des secteurs de la défense et de l'énergie. Cette stratégie s'est déjà traduite par :

la reprise, en 2021, des Forges de Tarbes (ex-Tarbes Industry) fleuron de l'industrie française doté d'un savoir-faire unique en matière de forgeage, de traitement thermique et d'usinage des métaux ;

le lancement en 2022, du projet "Les Forges de Gerzat", seule usine 4.0 de production de corps creux d'aluminium d'Europe continentale.

Relance industrielle et souveraineté européenne

Né en 1945, ancienne filiale du groupe Pechiney et membre de la French Fab, SATMA PPC est le spécialiste de la production d'anodes, composants électroniques indispensables à la fabrication des condensateurs électrolytiques, par le traitement électrochimique de feuilles d'aluminium de haute pureté. L'offre est composée de feuilles « courant continu en haute tension » (DC Capacitor High Voltage) et de feuilles « courants alternatifs de démarrage » (AC Capacitor motorstart) destinées principalement à des condensateurs électrolytiques utilisés dans de nombreux secteurs tels que les carrières, les cimenteries, le traitement de l'eau et les industries tertiaires plus généralement. Ils sont aussi adaptés à des applications plus particulières, telles que les déchiqueteuses de voitures ou encore les mélangeurs de plastique.

Faute d'investissements d'une part et de la crise sanitaire d'autre part, l'entreprise a connu une dégradation de son activité commerciale et de sa rentabilité en 2020, conduisant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en janvier 2021.

Aujourd'hui, SATMA PPC dispose d'actifs tangibles, une technologie éprouvée, un savoir-faire reconnu et des clients fidèles principalement à l'export. En outre, SATMA PPC peut compter sur l'implication sans faille de femmes et d'hommes attachés à leur entreprise et dont la résilience, malgré les difficultés, a permis le sauvetage.

La relance de cette activité revêt une importance stratégique évidente en matière de souveraineté. En effet, SATMA PPC est une des rares entreprises de ce secteur dans l'Union européenne et par conséquent, un maillon essentiel permettant de réduire la dépendance de nos industries à des pays étrangers et de sécuriser ses approvisionnements sur le marché des composants électroniques.

SATMA PPC en quelques chiffres et ses perspectives

Dans le cadre de cette reprise, Europlasma entend s'inscrire dans une logique de préservation et de développement des activités de SATMA PPC, en conservant le site de Goncelin (30km au nord-est de Grenoble), dont il deviendra propriétaire, compte tenu de son emplacement stratégique, ainsi que l'ensemble des salariés soit 43 personnes. En 2020, SATMA PPC a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 M? avec un résultat en pertes de 1,3 M?. L'exercice 2021, en cours d'audit, enregistre une hausse du chiffre d'affaires de plus de 10% avec des niveaux de rentabilité proches ou supérieurs à l'équilibre.

L'objectif d'EUROPLASMA est, dans les prochaines semaines, de reprendre la production sur le site et d'investir à moyen terme dans l'outil industriel afin d'augmenter sensiblement sa capacité, tout en diminuant fortement la consommation énergétique.

Les investissements, évalués à environ 4 M? sur 36 mois doivent permettre d'atteindre un niveau élevé d'activité, avec une attention particulière portée sur la rentabilité des opérations. L'ambition affichée par Europlasma à l'horizon 2024 est un doublement du chiffre d'affaires de 2021 et l'atteinte d'une marge d'EBITDA à deux chiffres.

Des synergies nombreuses

L'acquisition de SATMA PPC confère au groupe de multiples opportunités de créations de richesse et de repositionnement concurrentiel, notamment la production locale de combustible solide de récupération (CSR) susceptible de conférer à SATMA PPC une autonomie sur le plan énergétique et à Chopex une nouvelle zone de développement, la valorisation des matières premières issues du traitement des déchets d'aluminium ou encore la manufacture et l'assemblage de pièces d'aluminium à destination des activités des Forges de Gerzat et des Forges de Tarbes.

Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d'Europlasma déclare : « Cette reprise conforte la stratégie du Groupe de devenir un acteur incontournable de la dépollution et de la décarbonation des industries. Après l'acquisition en 2021 des Forges de Tarbes (ex-Tarbes Industry), et le lancement du projet Les Forges de Gerzat en 2022, notre choix s'est naturellement porté vers SATMA PPC et la consolidation d'un acteur industriel de référence sur des produits stratégiques dont la production a été fortement délocalisée». Certes, le contexte géopolitique démontre la nécessité de préserver cette industrie, mais en l'associant à nos technologies disruptives en matière de valorisation et de conversion énergétique, nous entendons lui conférer une compétitivité sensiblement accrue .

