EUROPLASMA

EUROPLASMA: Résultats annuels 2020



20-Avr-2021 / 18:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse - Bordeaux, le 20 avril 2021 Résultats annuels 2020 :

Relance industrielle et commerciale, amélioration des résultats et désendettement valident la fin de la 1ère phase du plan stratégique Redémarrage réussi d'Inertam depuis l'été 2020

Réorientation du site de CHO Morcenx et création d'une nouvelle activité de préparation de CSR

Amélioration des résultats opérationnels et du résultat net

Désendettement massif du Groupe - Dette financière réduite à 7,7 M? (-16,9 M?)

Nouveau financement pour accélérer dès 2021 la seconde phase du développement Europlasma, expert en solutions de dépollution, présente ses résultats annuels 2020 (période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020) audités par le collège des Commissaires aux Comptes et arrêtés ce jour par le Conseil d'Administration. Jérôme Garnache-Creuillot, Président-Directeur Général d'Europlasma, déclare : « Cet exercice 2020 clôture la première phase de la renaissance d'Europlasma. Nous avons accompli un travail considérable sur de nombreux axes de notre feuille de route, avec en premier lieu, la reprise de la production industrielle d'Inertam, fleuron de notre savoir-faire en matière de technologie plasma pour le traitement définitif de déchets dangereux. Nous avons ?uvré en parallèle au développement de nouveaux débouchés à l'international pour nos solutions plasma et à la solidification de notre assise financière. Sur le plan industriel, nous avons aussi décidé du démantèlement de l'usine de CHO Morcenx tout en capitalisant sur l'expertise acquise dans la préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR). C'est dans ce cadre que nous avons lancé cette nouvelle activité et sa matérialisation avec la signature d'un premier contrat pluriannuel ouvrant de très belles perspectives. D'un point de vue technico-commercial, nous avons fait de nombreuses avancées en Chine, dans le traitement des cendres volantes et des déchets d'aluminium. À la suite des résultats concluants de tests réalisés en laboratoire sur des échantillons de cendres volantes et scories d'aluminium, deux prototypes de procédés plasma à l'échelle préindustrielle pour le traitement de ces deux sortes de déchets sont en cours d'exécution. L'objectif est de mettre au point des solutions adaptées au marché chinois qui pourraient être commercialisées dès l'été 2021. En parallèle, le Groupe poursuit son développement en Amérique Latine, via Field Intelligence Energy (FIE), détenue à 49% par Europlasma, dont l'objet est de proposer à l'industrie pétrolière un agrégat de technologies lui permettant de tendre vers la production d'un pétrole plus vert. Enfin, au-delà de la croissance organique, Europlasma étudie toute opportunité de croissance externe qui viendrait compléter son offre pour la dépollution et la décarbonation. Europlasma a trébuché en 2019, s'est relevé en 2020 et reprend sa marche en avant en 2021. » Amélioration des indicateurs opérationnels en k? - données auditées 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires 3 153 3 795 +642 EBITDA - 7 006 7 383 +14 389 Résultat opérationnel courant -16 039 -11 288 +4 750 Résultat opérationnel -11 297 4 594 +15 891 Résultat financier -894 -15 233 -14 339 Impôt sur les bénéfices -1 0 0 Résultat net des sociétés intégrées -12 191 -10 639 +1 552 Résultat net (part du Groupe) -10 617 -9 880 +737 Le chiffre d'affaires s'établit à 3 795 k? en 2020, généré grâce à la reprise de production d'Inertam au second semestre et au traitement de 2 300 tonnes d'amiante malgré une année largement tronquée par les travaux de reconstruction. Par conséquent, le chiffre d'affaires 2020 est en progression par rapport à celui de 2019. Le travail de fond destiné à rationaliser et à améliorer la structure industrielle, concomitamment à la poursuite d'actions de maîtrise stricte des charges d'exploitation, ont permis d'améliorer le résultat opérationnel courant de 4,8 M?, pour le ramener à -11,3 M?. Cette amélioration a été réalisée grâce à : Une hausse de 2,7 M? des autres produits d'exploitation, principalement liés à la valorisation des travaux sur le four d'Inertam ;

Une baisse de 0,8 M? des charges externes, principalement sur les honoraires liés à la réorganisation ;

Une diminution de 2,8 M? des dotations aux amortissements, après les importantes dépréciations enregistrées en 2019. Ces mouvements favorables viennent plus que compenser la hausse des achats consommés, inhérente à la reprise de l'activité. De plus, la réorientation du site de CHO Morcenx engagée en novembre 2020 s'est accompagnée d'un rachat de la dette associée par le partenaire financier d'Europlasma, permettant le désendettement massif du Groupe et entrainant la comptabilisation d'un produit non courant de 16,2 M? par abandon de créances. Ce produit fait ressortir un résultat opérationnel 2020 positif à 4,6 M? (-11,3 M? en 2019) et un EBITDA 2020 à 7,4 M?, en amélioration de 14,4 M? en un an. Le résultat financier s'établit à -15,2 M? au 31 décembre 2020, en raison des charges (17,7 M?) liées aux opérations de financement nécessaires au redressement d'Europlasma sans impact sur la trésorerie. En conséquence, le résultat net (part du Groupe) ressort à -9,8 M? contre -10,6 M? au 31 décembre 2019. Poursuite des investissements dans le renouveau d'Europlasma en k? - données auditées 2019 2020 Variation Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -6 856 -12 112 -5 255 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -947 -5 759 -4 813 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 6 561 19 311 +12 750 Variation de la trésorerie -1 242 1 435 +2 676 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, qui n'intègrent pas les produits et charges sans impact cash (-17,3 M?) sur le résultat opérationnel, ressortent à -12,1 M?, après variation du BFR de -1,8 M? et diverses éliminations comptables. Ils traduisent l'effort nécessaire à la relance de l'activité et au traitement du stock historique d'amiante (1 630 tonnes déjà comptabilisées en produits constatés d'avance à fin 2019 sur un total de 2 300 tonnes traitées en 2020). Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement correspondent principalement aux investissements relatifs à la relance et à l'optimisation du site industriel d'Inertam, en particulier la zone de préparation de charge. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement se composent essentiellement des 20 M? d'augmentation de capital issus de la conversion d'Obligations Convertibles en Actions (OCA) émises en 2020. Ce programme a permis à Europlasma de poursuivre les investissements nécessaires à son renouveau, tout en préservant ses équilibres bilanciels. Désendettement massif en k? - données auditées 2019 2020 Var. 2019 2020 Var. Actifs non courants 7 711 14 195 +6 484 Capitaux propres -38 933 -16 451 +22 482 Dont Immobilisations corporelles 5 286 8 199 +2 913 Passifs non courants 24 536 10 275 -14 287 Actifs courants 11 369 12 099 +731 Dont dettes financières 23 625 1 279 -22 346 Dont stocks

et en-cours 1 027 816 -211 Passifs courants 33 450 32 470 -979 Dont trésorerie et équivalent de trésorerie 2 722 4 160 +731 Dont dettes financières 915 6 378 +5 463 Actif 19 080 26 295 +7 215 Passif 19 080 26 295 +7 215 Concomitamment au financement de la relance industrielle d'Inertam par le programme d'OCABSA, Europlasma a totalement restructuré la dette de CHO Morcenx, d'un montant nominal de 21 M?. Cette dernière a été rachetée et ramenée à 6,5 M? par Global Tech, laquelle est remboursée par compensation de créance au moyen de l'émission d'un programme d'OCA dédié. Ainsi, la trésorerie du Groupe est préservée. Ces OCA, dont le solde s'élève à 5,8 M? au 31 décembre 2020, devraient être totalement converties au premier semestre 2021. Ces opérations ont entrainé un désendettement massif du Groupe sur l'exercice, la dette financière n'étant désormais plus que de 7,7 M? (6,3 M? hors dettes locatives de 1,2 M?), en baisse de 16,9 M? et composée majoritairement d'obligations convertibles sans impact sur la trésorerie (4,2 M? à fin 2020) et de divers emprunts non courants pour 0,4 M?. Une fois la conversion des OCA Global Tech constatée, l'endettement du Groupe sera ramené à 1,6 M?. Les capitaux propres sont en cours de reconstitution à -16,5 M? à fin 2020. Démarrage de la seconde phase du développement d'Europlasma Dans le prolongement des décisions et accords ayant eu pour objectif de désendetter massivement le Groupe (voir communiqué du 13 novembre 2020), Europlasma a décidé de procéder au démantèlement d'une partie du site de CHO Morcenx. Ainsi, dans les prochains mois, il est prévu de vendre les équipements non utilisables dans les autres activités du Groupe et de valoriser les matériaux dans des filières dédiées. Ces opérations devraient permettre une entrée nette de trésorerie évaluée à environ 7 millions d'euros. Ces fonds viendront financer en partie l'installation d'une centrale photovoltaïque, d'une capacité minimale de 5 MW, visant à compenser la consommation énergétique d'Inertam tout en capitalisant sur les réseaux déjà installés et en réduisant les dépenses d'exploitation du site. Le site de CHO Morcenx servira en outre au déploiement de l'activité de préparation de CSR pour le compte d'industriels soucieux de réduire leur empreinte carbone. Un premier contrat de 4,5 millions d'euros sur 5 ans a été signé en mars 2021 (voir communiqué). Nouveau financement pouvant atteindre 100 M? sur 7 ans À la suite de la finalisation en 2020 de la première phase de la feuille de route opérationnelle du Groupe, la Direction a décidé d'entamer une seconde étape de son développement. Afin de financer les investissements favorisant la montée en puissance du recours aux technologies plasma dans le traitement définitif des polluants, le Conseil d'Administration a décidé de mettre en place une nouvelle ligne de financement (OCABSA) pouvant atteindre 100 millions d'euros sur 7 ans (voir communiqué du 16 avril 2021 pour l'ensemble des caractéristiques de l'émission). Dans ce cadre, plus de 75% des fonds levés iront au financement de nouveaux projets générateurs de valeur, permettant d'atteindre une taille critique nécessaire pour répondre à une demande en constante augmentation sur les principaux domaines d'expertise d'Europlasma. Le solde servira au financement des opérations courantes. Aussi, Europlasma s'inscrit dans un schéma strict de création de valeur. Ainsi, l'extension des capacités de production de CSR, de traitement de l'amiante ou bientôt d'autres déchets dangereux, impliquant la construction de nouvelles unités, ne sera décidée par Europlasma que lorsque les unités existantes seront saturées et à l'aune d'un carnet de commandes garantissant la rentabilité immédiate de la nouvelle infrastructure. De plus, les fonds investis par Europlasma constitueront les fonds propres de ces nouvelles unités afin d'en conserver le contrôle. Les commandes, elles, appuieront la mobilisation de partenaires bancaires, collectivités ou fonds d'investissements susceptibles d'accompagner les projets. Mise à disposition de la documentation Les comptes consolidés au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel. Les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, le rapport financier annuel et le rapport de gestion intégrant le rapport sur le gouvernement d'entreprise seront disponibles sur le site Internet d'Europlasma au plus tard le 30 avril 2021. PROCHAIN RDV Mardi 8 juin 2021 : Assemblée Générale Annuelle À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. Document : Résultats annuels 2020