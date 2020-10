EUROPLASMA

EUROPLASMA: Résultats du premier semestre 2020



12-Oct-2020 / 19:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse - Bordeaux, le 12 octobre 2020 Résultats du premier semestre 2020 Préparation réussie du redémarrage d'Inertam, effectif depuis l'été 2020 ;

Baisse drastique des coûts opérationnels courants ;

Nette amélioration de l'EBITDA et du résultat net ;

Soutien financier confirmé pour exécuter la feuille de route ;

Nouvelles perspectives de développement en Chine et en Amérique Latine. Europlasma, expert en solutions de dépollution, présente ses résultats semestriels 2020 (période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020) arrêtés ce jour par le Conseil d'Administration. Jérôme Garnache-Creuillot, Président-Directeur Général d'Europlasma, déclare : « Ce premier semestre était très important pour notre Groupe car nous devions tout à la fois réussir notre redémarrage industriel, assurer notre pérennité et nous ouvrir de nouveaux horizons. Sur le plan industriel, Europlasma a achevé la phase principale de modernisation et de reconfiguration de son usine de traitement de déchets d'amiante Inertam, dont la reprise de production est intervenue cet été. Cette prouesse a été rendue possible grâce au soutien de notre partenaire financier qui nous donne les moyens d'exécuter notre feuille de route, à une gestion saine et à l'implication de tout le personnel malgré une année 2019 éprouvante compte tenu des incertitudes sur la continuité d'exploitation et une crise sanitaire sans précédent intervenue sur la période. En parallèle, le Groupe a réactivé sa prospection commerciale afin de valoriser au mieux son savoir-faire et a franchi des ponts très prometteurs en Chine, dans le traitement des cendres volantes et des déchets d'aluminium ainsi qu'en Amérique Latine, dans le développement d'un pétrole plus vert par la dépollution des déchets de l'industrie pétrolière. Même s'il reste beaucoup à faire, je suis très fier du travail des équipes sur ces six premiers mois de l'année et plein d'enthousiasme pour les prochains mois. » Nette amélioration de la performance opérationnelle en k? - données auditées 30/06/2019 30/06/2020 Variation Chiffre d'affaires 3 140 66 -3 074 EBITDA - 9 236 -5 200 + 4 036 Résultat opérationnel courant -11 079 -6 167 +4 912 Résultat opérationnel -10 971 -5 950 +5 021 Résultat financier -2 530 -5 307 -2 777 Impôt sur les bénéfices -17 0 +17 Résultat net des sociétés intégrées -13 518 -11 258 +2 261 Résultat net (part du Groupe) -12 587 -10 863 +1 724 Le premier semestre 2020 a permis la mise en ?uvre des opérations de remise en état, de préparation et lancement des différents projets du Groupe, conformément à l'orientation stratégique présentée à l'automne 2019. L'enjeu prioritaire était de réussir le redémarrage de l'usine de traitement des déchets d'amiante Inertam, intervenu le 1er juillet 2020. Ainsi du fait de l'absence de production industrielle sur cette période, Europlasma a enregistré un chiffre d'affaires de 66 k? sur les six premiers mois de l'année contre 3 140 k? au premier semestre 2019. Le travail effectué sur la réduction des charges d'exploitation a permis de compenser l'absence de chiffre d'affaires et d'améliorer de plus de +4 M? l'EBITDA[1] pour atteindre -5,2 M? au 30 juin 2020. Cette réduction a été réalisée principalement sur les charges externes du fait de l'arrêt des différents sites, ainsi que sur l'allégement de charges variables. De plus, l'année 2019 avait été marquée par des montants élevés d'honoraires en lien avec le redressement judiciaire et les opérations de financement de la société. La baisse des amortissements et dépréciations, liée à une maîtrise des investissements en lien avec le nouveau modèle économique privilégiant la vente de prestations de services et de technologies, à -0,4 M? (contre -1,7 M? au premier semestre 2019) permet d'accroître le résultat opérationnel courant de +4,9 M?, le ramenant à

-6,2 M? (contre -11,1 M? au premier semestre 2019) et d'améliorer le résultat opérationnel de +5,0 M? pour atteindre -6,0 M? (contre -11,0 M? au premier semestre 2019). Le résultat financier ressort à -5,3 M? contre -2,5 M? au premier semestre 2019, en raison des charges (4,8 M?) liées aux opérations de financement nécessaires au redressement d'Europlasma. Ces charges purement comptables sont sans impact sur la trésorerie. En conséquence, le résultat net ressort à -10,9 M? contre -12,6 M? au 30 juin 2019. Au cours de ce semestre, Europlasma a tiré les tranches 4 à 7 de son programme d'OCABSA pour un montant nominal de 8 M?. Ce programme permet à Europlasma de poursuivre les investissements nécessaires à son renouveau, tout en préservant ses équilibres bilanciels. Ainsi, au 30 juin 2020, la dette financière nette reste stable à 24,9 M? contre 24,5 M? au 30 juin 2019 comprenant une trésorerie disponible stable de 2,8 M? (2,7 M? au 30 juin 2019). Grâce aux flux de trésorerie projetés au cours des prochains mois, à la maîtrise des investissements et au solde du programme d'OCABSA, la société reste en ligne avec le plan de continuation d'activité. Perspectives Au cours des prochains mois, Europlasma va poursuivre l'exécution de sa nouvelle orientation stratégique, reposant sur trois axes principaux de développement : une offre technologique capable de répondre aux enjeux économiques et environnementaux de vastes marchés, illustrée par le redémarrage d'Inertam ; une stratégie commerciale fondée sur la vente de technologies exploitées par des partenaires et le partage des bénéfices induits, à l'image des déploiements en Chine et en Amérique Latine ; un pragmatisme économique visant à rationaliser les investissements en propre et à valoriser les actifs industriels. Redémarrage d'Inertam et premières commandes Après près d'un an de travaux et plus de 5 M? d'investissements, l'usine a été remise en chauffe le 1er juillet dernier. À la suite du protocole de montée en température de plusieurs jours et d'une batterie de tests visant à contrôler l'ensemble des équipements, Inertam a repris la production. L'usine ainsi reconfigurée donne satisfaction : Inertam a atteint son objectif de cadence de production de 20 tonnes de déchets détruits en moyenne quotidiennement ce qui confirme sa bonne orientation vers 2 400 tonnes traitées sur le second semestre 2020. Les nombreuses marques de confiance, illustrées par la signature récente de contrats avec GRTgaz et l'Assemblée nationale, le groupe Europlasma conforte la décision d'installer un four supplémentaire fin 2021 pour permettre d'accroitre la production et la productivité de l'installation. Par ailleurs, le groupe réfléchit à la valorisation de sa technologie sur d'autres sites et à plus grande échelle, en privilégiant une approche par partenariat. Déploiement du Groupe en Chine et en Amérique du Sud En application de sa stratégie de valorisation de son savoir-faire technologique, le Groupe a signé au cours du semestre plusieurs accords en Chine, dans la continuité de l'accord-cadre avec la ville de LaiXi en décembre 2019. En janvier un industriel chinois a entériné son intention de recourir à la technologie plasma d'Europlasma pour la fourniture de quatre unités complètes de vitrification des cendres volantes, issues de ses incinérateurs. Pour permettre la réalisation de cet accord et la mise en place d'un centre de recherche sino-français en partenariat avec l'université Danzi située à Hangzhou, Europlasma a créé sa filiale Chinoise (détenue à 100%) : Europlasma Environmental Technologies Co., Ltd. Cette nouvelle réalisation a permis d'accroitre l'ancrage du Groupe en Chine, permettant au centre de recherche de voir le jour en septembre 2020 et d'étendre ses travaux au recyclage de l'aluminium. Ce procédé devrait présenter à l'avenir une solution vertueuse à la gestion des déchets d'aluminium qui s'inscrit dans le schéma de l'économie circulaire. En outre, la technologie plasma permet de répondre à de nombreux enjeux écologiques, en supprimant la dangerosité des déchets toxiques. Ainsi, en juillet 2020, Europlasma a décidé de s'associer à Field Intelligence Energy (FIE) pour le traitement des déchets toxiques issus de l'industrie du pétrole, afin d'atteindre la production d'un pétrole plus vert. Ce partenariat avec FIE, qui prend la forme d'une prise de participation d'Europlasma dans une société commune à hauteur de 49%, moyennant un investissement de $1,5 M étalé sur 18 mois, devrait prochainement aboutir à la commande d'une unité de dépollution spécifiquement adaptée au traitement des rejets issus de l'extraction des hydrocarbures. Orientation des autres sites industriels La mise en ?uvre de la nouvelle stratégie du Groupe entraine une redéfinition progressive du périmètre industriel. Les décisions stratégiques concernant l'orientation des sites et projets industriels demeurent suspendues à ce jour aux opérations devant mener à la restructuration de certaines dettes. Ces opérations sont encore en discussion et ne pourront être réalisées qu'après l'approbation par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan de la modification des plans de redressement par voie de continuation arrêtés le 2 août 2019. À l'aune du résultat des négociations et, le cas échéant, de leur validation par le Tribunal, la direction communiquera ses arbitrages dès que possible, probablement d'ici fin 2020. Mise à disposition du rapport financier semestriel Europlasma a mis en ligne son Rapport Financier semestriel au 30 juin 2020 sur son site Internet www.europlasma.com. Consultable et téléchargeable à partir de ce site, ce rapport comprend : * Un état financier semestriel présenté sous la forme consolidée au 30 juin 2020 ; * Le rapport d'activité sur le premier semestre 2020. À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. CONTACTS : Europlasma Anne BORDÈRES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr [1] Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Résultats du premier semestre 2020