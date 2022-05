EUROPLASMA

EUROPLASMA: Résultats positifs des essais ouvrant la voie à la commercialisation du procédé de recyclage des déchets dangereux d?aluminium en Chine



09-Mai-2022 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 9 mai 2022 Résultats positifs des essais ouvrant la voie à la commercialisation du procédé de recyclage des déchets dangereux d?aluminium en Chine Le groupe Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce les résultats positifs de nouveaux essais en vue de la commercialisation prochaine d?unités de traitement ultime des déchets d?aluminium par torche plasma. Europlasma a réalisé, après optimisation de son procédé de traitement, une nouvelle série de tests en partenariat avec l?Université Hangzhou Dianzi. Ils ont permis de traiter des déchets d?aluminium et de récupérer une alumine d?une pureté supérieure à 80%, confirmé par un laboratoire indépendant, contre 70 % précédemment (communiqué du 31/01/2022). Europlasma démontre ainsi la possibilité de transformer, grâce à son procédé innovant, des déchets ultimes d?aluminium, dont la toxicité est avérée, en une matière première inoffensive et à forte valeur ajoutée. Le Groupe s?inscrit ainsi une nouvelle fois, à l?instar de ce qui est déjà pratiqué par Inertam pour l?amiante, dans sa stratégie de traitement définitif de déchets dangereux et de valorisation de coproduits dans un cercle vertueux d?économie circulaire. Cette matière première recyclée pourra ainsi venir se substituer totalement ou partiellement à des matières premières vierges, notamment dans des matériaux réfractaires ou comme additif dans de nombreuses applications. Ces nouveaux résultats, qui confirment les anticipations du Groupe, sont déterminants pour la commercialisation de la solution. Europlasma Environmental Technology (EET) compte finaliser les dernières étapes contractuelles (sécurisation de l?approvisionnement des crasses d?aluminium et du prix de vente de l?alumine, création de la société exploitante, autorisations gouvernementales, etc) au cours de l?été 2022 pour enregistrer la première commande d?une usine de traitement d?une capacité maximale de 300.000 tonnes par an de déchets d?aluminium dans le cadre de la lettre d?intention (LOI) signée avec un métallurgiste de la province de Jiangxi (communiqué du 16/07/2021). Il s?agirait alors de la toute première unité au monde de dépollution et de valorisation des déchets d?aluminium avec un niveau de pureté supérieur à 80% en continu. À propos d?EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis 30 ans s?appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d?obtenir de très hautes températures. Le métier d?Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l?homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux et des gaz ainsi qu?à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. En parallèle, Europlasma a déployé une activité de préparation des CSR (Combustibles Solides de Récupération), issue de son savoir-faire unique développé sur son site de Morcenx. L?action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH?, (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d?informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES ? Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 ? contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR ? Relations presse + 33 (0) 153 673 693 ? acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC ? Relations investisseurs + 33 (0) 153 673 694 ? europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



