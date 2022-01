EUROPLASMA

EUROPLASMA: Succès de la campagne 2021 d'Inertam et anticipation de la phase de maintenance programmée



11-Jan-2022 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse - Bordeaux, le 11 janvier 2022 Succès de la campagne 2021 d'Inertam

et anticipation de la phase de maintenance programmée Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce les performances d'Inertam, filiale de traitement de l'amiante, en 2021. Grâce aux deux phases d'optimisation et d'amélioration effectuées durant l'hiver et l'été 2021, les cadences de production sur le 4ème trimestre 2021 ont atteint un niveau élevé. Le volume moyen journalier s'élève à 23 tonnes contre 18 tonnes au moment de l'arrêt en 2019. L'objectif de production fixé à 4 700 tonnes en 2021 a par conséquent été dépassé. Le chiffre d'affaires estimé de l'activité traitement de l'amiante ressort à 7,6 M? sur l'exercice (chiffres non audités) contre 3,8 M? en 2020. Le stock historique a ainsi fortement diminué pour s'établir à 3 400 tonnes au 31 décembre 2021. Pour rappel, il représentait 9 200 tonnes au redémarrage de l'usine à l'été 2020. De fait, le Groupe a réduit son passif de près de 9 M? en seulement 18 mois. Les travaux d'optimisation de la ligne de production ont ainsi confirmé leur efficacité. Outre l'amélioration des cadences de production, ils ont permis de démontrer leur efficience énergétique et d'une manière générale d'augmenter la productivité. La flambée récente du prix de l'énergie impacte sensiblement le coût de traitement à la tonne dont la tarification des déchets historiques ne tient pas compte. Ainsi, afin de profiter des meilleurs tarifs en matière d'énergie, Inertam anticipe les arrêts de maintenance programmée et d'amélioration continue du procédé. Toutes choses égales par ailleurs, ce changement d'agenda permet une économie de 700 K? en concentrant l'activité en dehors de la période hivernale. Les objectifs 2022 d'Inertam de traiter 5 100 tonnes demeurent inchangés. Stéphane Bonillo, Directeur Industriel du Groupe, déclare : « Les cadences de production d'Inertam ont augmenté progressivement en 2021 pour s'accélérer sur le dernier trimestre à la suite notamment de la mise en place de trois stockeurs de nouvelle génération dans la zone de préparation des déchets. Ces résultats confirment la pertinence du programme d'investissement dont a bénéficié Inertam pour l'optimisation de son outil industriel. » Principaux risques associés à Europlasma Les facteurs de risques propres à Europlasma et à son Groupe ainsi qu'à ses activités sont décrits au chapitre 2 du Rapport Financier Annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 disponible sur le www.europlasma.com dans la rubrique « information règlementée ». À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



