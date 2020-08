EUROPLASMA

EUROPLASMA: Succès du redémarrage d'Inertam : bravo et merci



18-Aou-2020 / 18:30 CET/CEST

Communiqué de presse - Bordeaux, le 18 août 2020 Succès du redémarrage d'Inertam : bravo et merci Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce la montée en cadence de son usine de traitement des déchets d'amiante Inertam, située à Morcenx-la-Nouvelle dans les Landes. Le protocole de redémarrage de l'usine Inertam a débuté le 1er juillet dernier avec notamment la phase de montée en température progressive qui s'est parfaitement déroulée. Depuis lors, une phase de réglage et d'optimisation des équipements nouvellement installés a commencé. Elle se poursuivra jusqu'à l'installation d'un deuxième four fin 2021. À ce jour, les investissements réalisés pour limiter l'empoussièrement de la zone de confinement démontrent leur efficacité, entraînant directement une amélioration sensible de la productivité de l'usine. En outre, la nouvelle unité de traitement des effluents gazeux, notamment les oxydes d'azote, permet de maîtriser les rejets à des niveaux très inférieurs aux plafonds fixés par la réglementation environnementale. Enfin, la nouvelle chaîne d'approvisionnement en combustible solide de récupération installée permet de valoriser le savoir-faire d'Europlasma, en optimisant la consommation énergétique d'Inertam. Globalement, l'usine reconfigurée donne entière satisfaction. Inertam détruit environ 10 tonnes de déchets quotidiennement. L'objectif à court terme vise le doublement de la cadence actuelle pour tendre vers les 20 tonnes par jour. Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général a indiqué : « Il y a un an, pratiquement jour pour jour, nous avons pris le parti d'investir massivement dans cette installation unique au monde, convaincus de son intérêt public et de ses perspectives de croissance et de rentabilité dans un monde plus soucieux de la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir Inertam, fleuron industriel du génie français, reprendre vie après un long sommeil. Nous devons cette réussite à l'engagement notamment du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, à celui de nos fournisseurs et de notre partenaire financier EHGOS que je souhaite remercier personnellement. Nous le devons surtout aux équipes d'Europlasma en général et d'Inertam en particulier qui se sont investies corps et âme dans ce projet fondateur pour la renaissance du Groupe. À ces équipes qui ont traversé des épreuves difficiles en 2019 et qui ont su rester mobilisées je veux dire bravo, bravo et merci ! » À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



