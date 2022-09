EUROPLASMA

EUROPLASMA: TIRAGE DE 1 TRANCHE DE 100 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS



21-Sep-2022 / 18:45 CET/CEST

Communiqué de presse | Bordeaux, le 21 septembre 2022 TIRAGE DE 1 TRANCHE DE 100 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS Europlasma, expert des solutions de dépollution, a procédé au tirage d’une tranche de 100 obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la Société (les « OCA »), correspondant à la tranche 33, représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 1 million d’euros, dans le cadre du contrat d’émission (le « Contrat ») de 10.000 bons d’émissions (les « Bons d’Emission ») d’OCA avec bons de souscriptions d’actions attachés le cas échéant (les « BSA » et, ensemble avec les OCA, les « OCABSA ») conclu entre Europlasma et Global Corporate Finance Opportunities 11 (« GCFO 11 ») le 16 avril 2021. Ce programme de financement, d’un montant maximum de 100 M€ sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur. Les fonds issus de ce tirage permettront de financer notamment la réfection biennale du four de vitrification des déchets d’amiante. Par ailleurs, dans le but de se désensibiliser au marché de l’énergie en période hivernale, le Groupe a accéléré : son approvisionnement en matières premières

certaines cadences de production. Ainsi, les conséquences de la hausse hivernale de l’énergie seront contenues et ne devraient pas compromettre le modèle économique des entités concernées et de leurs clients. Pour autant, comme en témoigne le ralentissement des tirages d’OCA, cette accélération n’a pas accru le besoin de financement du Groupe. Compte tenu de ces éléments, Europlasma a commencé à explorer des financements alternatifs moins dilutifs pour ses actionnaires. Rappel du cadre juridique de l’émission La Société rappelle que ce programme de financement a été conclu dans le cadre de la délégation de compétence conférée par l’assemblée générale extraordinaire du 24 février 2021. En vertu de cette délégation, le Conseil d'Administration a, le 16 avril 2021 (i) décidé de procéder à l’émission de 10.000 Bons d’Emission d’OCABSA et (ii) décidé d’en réserver la souscription au fonds Global Corporate Finance Opportunities 11 (le fonds), société dont le siège social est situé au 71 Fort Street, 1st Floor Appleby Tower, P.O. Box 950 Grand Cayman KY1-1102 aux îles Caïmans. Les caractéristiques de ce programme de financement sont détaillées dans le communiqué du 16 avril 2021. La Société précise que depuis le 16 avril 2022, la Société a seule la possibilité de demander l’émission de tranches d’OCA (échéance de l’Investor Call 12 mois après l’émission). En outre, la Société précise que 5 millions de BSA non encore exercés ont été émis le 28 avril 2021 dans le cadre de ce programme de financement et expireront 84 mois après leur date d’émission. La présente émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. La Société attire l’attention du public sur le fait que la conversion ou l’exercice des titres émis dans le cadre de ce programme pourront intervenir à tout moment à la demande du porteur et que les actions qui en seront issues seront librement cessibles sur le marché Euronext Growth (Paris), indépendamment des intérêts de la Société. Il en ressort que ce financement peut entrainer une forte dilution des actionnaires et une grande pression baissière sur le cours. Un tableau de suivi de la conversion des OCABSA est consultable sur le site Internet d’Europlasma dans la section « Investisseurs et Actionnaires / information réglementée », onglet « information sur le capital ». La Société met également à disposition du public sur son site internet une FAQ dédiée à toute personne souhaitant obtenir des informations sur les titres financiers émis par Europlasma. À propos d’EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis 30 ans s’appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d’obtenir de très hautes températures. Le métier d’Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l’homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d’énergie verte ainsi qu’à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations : www.europlasma.com. Avertissement Le présent communiqué contient des informations et déclarations prospectives relatives à Europlasma et à ses activités. Europlasma estime que ces informations et déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de leur diffusion. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ce communiqué qui sont soumises à des facteurs de risques, dont ceux décrits au chapitre 2 du Rapport Financier Annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 disponible sur le site www.europlasma.com dans la rubrique « information règlementée » ainsi que dans ses rapports de gestion annuels et ses communiqués de presse (documents disponibles sur le site www.europlasma.com). Les informations et déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Europlasma ou que Europlasma ne considère pas comme significatifs à cette date. Contacts : Europlasma Relations actionnaires – contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR – Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 693 – europlasma@actus.fr Amaury DUGAST – Relations Presse + 33 (0) 153 673 674 – adugast@actus.fr



