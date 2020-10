EUROPLASMA : ajournement de l'AG extraordinaire du 28 octobre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europlasma a indiqué que par délibération du 23 octobre 2020, le Conseil d’administration de la société a décidé d’ajourner la réunion de l’assemblée générale extraordinaire convoquée, sur troisième convocation, le 28 octobre 2020 à 14 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières.Europlasma précise que le Conseil indique que cette décision d'ajournement permettra aux actionnaires de la société de se prononcer sur les résolutions après que les négociations avec certains créanciers du Groupe, visant à réduire sensiblement son endettement et à accélérer et consolider son retournement, soient arrêtées.Un nouveau communiqué sera diffusé dès que possible quant à l'issue de ces négociations et les actionnaires seront informés, le cas échéant, de la convocation d'une nouvelle assemblée selon la règlementation en vigueur.