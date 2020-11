EUROPLASMA : convoque une assemblée générale à huis clos le 28 décembre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'administration d'Europlasma a décidé ce jour de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 28 décembre 2020 à 14 heures, à Pessac, en Gironde, Cité de la Photonique - Bâtiment Gienah, 3-5 Allée des Lumières. À cette occasion, la société proposera notamment à l'assemblée de déléguer sa compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la société Europlasma au bénéfice de la société Global Tech Opportunities 1 (GTO).Pour rappel, Europlasma et GTO ont conclu en date du 12 novembre 2020, un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la Société. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu le même jour permettant un désendettement du Groupe à hauteur de 21 millions d'euros d'une part, et l'acquisition de la part minoritaire de sa filiale CHO Power d'autre part.Outre l'assainissement du passif de la société, cet accord permettra la réorientation du site de CHO Morcenx, avec notamment le développement d'une nouvelle activité de préparation des déchets.Conformément aux mesures gouvernementales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, cette assemblée se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.