Europlasma, spécialisé dans les solutions de dépollution, a annoncé un accord de coopération en matière de recherche et de prototypage industriel entre sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies et l’Université Hangzhou Dianzi. Aux recherches préalablement annoncées sur la vitrification des cendres volantes vient s’ajouter le développement de procédés permettant le traitement et la valorisation des déchets issus de l’industrie de l’aluminium.Forte d'importantes avancées ces derniers mois dans le déploiement d'Europlasma en Chine, cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité de l'accord-cadre de coopération avec la ville de LaiXi pour le développement local du groupe et dans la perspective du déploiement des projets visant la réalisation de quatre unités complètes de vitrification des cendres volantes, respectivement signés en décembre 2019 et janvier 2020.Pour soutenir son développement local, le groupe a constitué en mai 2020 une filiale en Chine, Europlasma Environmental Technologies, qui lui permet un accès privilégié aux ressources industrielles et universitaires.Cet accord de coopération, d'une durée de 12 mois reconductible, entérine la création d'un nouveau centre de recherche et de prototypage industriel sino-français, composé notamment de scientifiques de l'Université Hangzhou Danzi et d'experts d'Europlasma.