EUROPLASMA: le chiffre d'affaires dégringole

Europlasma a publié un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 de 66 000 euros, en chute de 97,9% sur an, du fait de l'absence de production industrielle sur la période face à la crise du covid-19. La perte sur Ebitda de l'expert dans la dépollution,en revanche s'est réduite passant de 9,24 millions d'euros à 5,2 millions, grâce à la réduction des charges externes et variables. La baisse des amortissements et dépréciations a également permis de limiter la perte opérationnelle courante à 6,167 millions d'euros, contre une perte de 11,079 millions il y a un an.Au final, la perte nette est ressortie à 10,9 millions, contre une perte de 12,9 millions au 30 juin 2019.