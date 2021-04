EUROPLASMA : va émettre jusqu'à 100 millions d'euros d'obligations sur 7 ans

Europlasma a annoncé qu'il allait procéder à l'émission de bons d'émission lesquels donneront droit, sur exercice, à l'émission progressive et par tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés, pour une valeur nominale totale pouvant atteindre 100 millions d'euros. Leur souscription a été réservée au fonds d'investissement Global Corporate Finance Opportunities 11, affilié à Alpha Blue Ocean, partenaire financier du groupe de dépollution depuis sa reprise par la Direction actuelle au cours de l'été 2019.



Dans ce cadre, plus de 75 % des fonds levés iront au financement de nouveaux projets générateurs de valeur au cours des 7 prochaines années, dont des investissements favorisant la montée en puissance du recours aux technologies plasma dans le traitement définitif des polluants.





Les OCA auront une valeur nominale 10 000 euros et seront émises à 95% de leur valeur nominale. Elles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité maximale de 12 mois à compter de leur émission.





Les BSA seront attachés aux OCA émises exclusivement au titre de la première tranche d'OCA, et seront immédiatement détachés des OCA émises dans le cadre de la première tranche. Le nombre de BSA attachés aux OCA sera égal au rapport entre: 10% du montant nominal maximum total du programme de financement, soit 10 millions d'euros et le Prix d'exercice des BSA.