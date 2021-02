EUROPLASMA: redémarrage de l'usine Inertam selon le planning de l'arrêt programmé

EUROPLASMA / Mot-clé(s) : Développement durable

INERTAM : redémarrage de l'usine selon le planning de l'arrêt programmé Après 5 semaines d'arrêt programmé, l'usine de vitrification des déchets d'amiante a été remise en chauffe le 21 janvier dernier et l'injection des déchets d'amiante a été amorcée ce 28 janvier. Cette période d'arrêt, dont la finalité principale était la réfection du four de vitrification (qui a lieu deux fois par an) a été mise à profit pour démanteler les anciens stockeurs encore présents dans la zone confinée en préparation de la phase 2 des travaux d'optimisation qui seront achevés à la fin du premier semestre. Éléments principaux de cette optimisation, de nouveaux stockeurs permettront d'améliorer la disponibilité de l'installation. En effet, la capacité tampon créée entre le broyage et l'injection des déchets dans le four de fusion permet de déconnecter les deux fonctions et donc de pouvoir réaliser en temps masqué des opérations de maintenance préventive. La technologie retenue assurera le fonctionnement robuste, durable et étanche de l'installation dans sa nouvelle configuration d'une capacité annuelle de 6.000 tonnes. À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 contactbourse@europlasma.com





