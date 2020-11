Europlasma : Démission d'Hugo Brugière de son mandat d'Administrateur

DÉMISSION D'HUGO BRUGIÈRE

DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce ce jour un changement dans la composition de son Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a pris acte, ce jour, de la décision d'Hugo Brugière de démissionner de son mandat d'Administrateur du Groupe qu'il occupait depuis décembre 2019.

Spécialiste du retournement de sociétés cotées, notamment via sa société HBR INVESTMENT GROUP, Hugo Brugière a apporté toute son expertise dans la mise en œuvre du plan de reprise d'Europlasma et toute sa créativité quant à son financement.

Il a contribué activement à la dynamique actuelle de redressement industriel et financier. Jérôme Garnache‐ Creuillot et l'ensemble des membres du Conseil d'administration remercient Hugo Brugière pour ce travail intense et lui souhaitent une pleine réussite dans ses autres projets.

Le Conseil d'administration se compose dorénavant de Jérôme Garnache‐Creuillot (Président Directeur Général), Laurent Collet‐Billon et Pascal Gilbert.

À propos d'EUROPLASMA

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir‐faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0013514114‐ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250).

Pour plus d'informations : www.europlasma.com.

CONTACTS :

Europlasma

Anne BORDÈRES - Responsable Communication

33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com

ACTUS finance & communication

Anne‐Catherine BONJOUR - Relations presse

33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr

Grégoire SAINT‐MARC - Relations investisseurs

33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr

1 / 1