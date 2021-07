EUROPLASMA

AVANCÉE FAVORABLE DU PROJET D'ACQUISITION DE TARBES INDUSTRY



02-Juil-2021 / 08:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse - Bordeaux, le 2 juillet 2021 AVANCÉE FAVORABLE DU PROJET D'ACQUISITION DE TARBES INDUSTRY

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce que le Tribunal de commerce de Paris a fixé au 13 juillet prochain l'audience en vue d'autoriser l'acquisition de la société Tarbes Industry, entreprise stratégique pour l'État français, dont le projet a été annoncé le 25 mai dernier (voir communiqué de presse). Europlasma a déjà reçu la notification d'autorisations des services concernés de l'État. La réalisation définitive de l'opération interviendra donc entre les parties dès l'obtention de l'accord du Tribunal de commerce qui devrait intervenir dans les jours suivant l'audience et donnera lieu à une communication d'Europlasma conformément à la réglementation en vigueur. Pour rappel, l'acquisition de Tarbes Industry permettra d'internaliser l'usinage des pièces constituant les torches à plasma et de valoriser les produits issus du traitement des déchets de l'industrie de l'aluminium. Cette opération est stratégique pour Europlasma dans le cadre de son développement et de son modèle fondé sur le traitement des déchets dangereux, la décarbonation de l'industrie et la valorisation des matières premières résultant des procédés de traitement. Outre une croissance prévisionnelle estimée à 8,8 millions d'euros du chiffre d'affaires annuel consolidé d'Europlasma sur les deux prochains exercices, cette reprise garantira la pérennité de Tarbes Industry avec plus d'une vingtaine d'emplois concernés et lui permettra d'honorer dans des conditions optimales son carnet de commandes grâce aux investissements programmés par Europlasma. À propos d'EUROPLASMA Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s'appuie sur sa technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d'obtenir de très hautes températures. Le métier d'Europlasma consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l'homme et de son environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la production d'énergie verte ainsi qu'à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0013514114-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. Contacts : Europlasma Anne BORDERES - Responsable Communication + 33 (0) 556 497 000 - contactbourse@europlasma.com ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse + 33 (0) 153 673 693 - acbonjour@actus.fr Grégoire SAINT-MARC - Relations Investisseurs + 33 (0) 153 673 694 - europlasma@actus.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : AVANCÉE FAVORABLE DU PROJET D'ACQUISITION DE TARBES INDUSTRY