Europlasma : ; tirage de 3 tranches de 100 obligations convertibles en actions

Europlasma, expert des solutions de dépollution, a procédé au tirage de 3 tranches de 100 obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la société (OCA), correspondant aux tranches 30, 31 et 32, représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 3 millions d’euros, dans le cadre du contrat d’émission de 10.000 bons d’émissions (Bons d’Emission) d’OCA avec bons de souscriptions d’actions attachés le cas échéant (les BSA et, ensemble avec les OCA, les OCABSA) conclu entre Europlasma et Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril 2021.



Le programme de financement, d'un montant maximum de 100 millions sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur. À ce titre, les fonds issus de ce tirage ainsi que ceux liés à l'avance remboursable octroyée par la Région Nouvelle-Aquitaine, permettront de financer les engagements prévus dans le cadre de la reprise de l'activité de Satma PPC, portée désormais par Satma Industries filiale à 100% d'Europlasma.



Pour rappel, avec cette reprise, le groupe entend relancer une filière française intégrée de l'aluminium depuis la valorisation des matières premières issues du traitement des déchets d'aluminium jusqu'à la production de produits finis.