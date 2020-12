Eurotech S p A : et Lynx Software Technologies annoncent un partenariat technologique pour la fourniture d'ensembles de sécurité fonction-nelle comprenant du matériel, des logiciels et des services robustes

Le partenariat entre Eurotech et Lynx Software Technologies regroupe du matériel, des logiciels et des services de pointe pour fournir des briques complètes aux intégrateurs de systèmes

Amaro (Italie), le 1er décembre 2020 - Eurotech, un des principaux fournisseurs de cartes et systèmes embarqués robustes et de qualité industrielle, de platesformes de Edge computing et de solutions IoT, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Lynx Software Technologies, un innovateur dans les technologies logicielles modernes de platesformes.

La mise en place d'un système de sécurité fonctionnelle (FuSa) certifiable est une tâche très complexe et longue, qui présente des défis à plusieurs niveaux : en commençant par la plateforme matérielle et en allant jusqu'au sommet de la stack logicielle installée sur la plateforme. Toutes les couches de la stack doivent se conformer aux spécifications et aux normes de conception et de mise en œuvre qui sont spécifiques aux cas d'utilisation et aux industries verticales.

L'objectif d'Eurotech et de Lynx Software Technologies est de révolutionner les flux de développement, de maintenance et de mise à jour pour la conception de systèmes certifiés FuSa en regroupant la plupart des complexités et des défis de conception dans un seul et même package qui associe des modules intégrés compatibles FuSa avec une stack logicielle complète et des outils (hyperviseur de type 0, gestion, bibliothèques et certification). Cette technologie sera optimisée pour un déploiement sur une gamme de processeurs d'Intel afin de permettre aux clients de réutiliser leurs logiciels.

'Nous voulons accélérer et simplifier considérablement le cycle de développement des systèmes de sécurité fonctionnelle', a déclaré Giuseppe Surace, CP&MO de la société Eurotech. 'Nous avons créé des modules embarqués robustes qui intègrent les normes connues et émergentes comme celles du COM Express et COM-HPC avec des interfaces propriétaires spécifiques à FuSa, offrant ainsi au client une base incroyablement riche et complète pour le développement de systèmes Edge'.

Traditionnellement, les systèmes de sécurité fonctionnelle étaient conçus pour être autonomes et coûtaient cher en maintenance et mises à jour. Les nouveaux systèmes doivent permettre la consolidation des charges de travail de criticité mixte (charges de travail de sécurité et de non-sécurité exécutées sur le même processeur multicœurs) en fonction des ressources et des performances fournies par la plateforme matérielle et de la capacité des composants logiciels à partitionner complètement les ressources matérielles requises par chacune des charges de travail. Cela permet le déploiement d'applications SIL2 et jusqu'à SIL3 en parallèle avec des charges de travail non critiques sur le même équipement, ce qui réduit considérablement la complexité architecturale, le coût et le nombre de points de défaillance.

'Nous saluons la vision et la passion d'Eurotech pour accélérer la réalisation de solutions Edge essentielles pour des marchés tels que l'industrie, l'automobile , la Défense et l'Aérospatiale a déclaré Pavan Singh, vice-président de la gestion des produits. 'La fourniture de composants matériels et logiciels éprouvés pour les systèmes connectés au Cloud permettra aux intégrateurs systèmes de créer des architectures innovantes pour l'exécution des charges de travail AI/ML, de communication et de sécurité tout en garantissant que les charges de travail de sécurité fonctionnelle restent conformes aux exigences'.

Des services professionnels sont également disponibles pour les clients qui souhaitent davantage de flexibilité et de soutien, comme la conception de cartes mères, la personnalisation approfondie du matériel, le verrouillage de la nomenclature, l'extension du cycle de vie, l'intégration de l'IoT, le branding, et bien plus encore.