Eurotech S p A : maintient sa position de "Best in Class" dans l'étude " Plateformes numériques ouvertes pour l'IoT industriel basé sur des logiciels open source " de PAC (teknowlogy Group)

Les principales conclusions de l'étude sont le fort engagement d'Eurotech en faveur des solutions IoT open source et la collaboration ouverte, ainsi que ses solides capacités en matière de matériel IoT et de solutions intégrées

Amaro (Italie), le 31 août 2021 - Eurotech, fournisseur leader de systèmes industriels et robustes, de plates-formes Edge Computing et de solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), a de nouveau été reconnu par PAC RADAR (groupe teknowlogy) comme l'une des entreprises leaders dans le domaine des ' plates-formes numériques ouvertes pour l'IoT industriel basé sur l'Open Source '.

Comme le conclut le rapport : ' La combinaison du fort engagement d'Eurotech en faveur des solutions IoT basées sur des logiciels open source et la collaboration ouverte, et de ses fortes capacités en matière de matériel IoT et de solutions embarquées fait de l'entreprise un acteur solide de l'écosystème IoT '.

Eurotech s'appuie sur près de 30 ans d'expérience dans la fourniture de matériel, de logiciels et de services pour relever les défis des applications next-gen sur des marchés verticaux exigeants comme l'automatisation industrielle, le transport, l'énergie et les services publics. Cette expertise, ainsi que les solides relations établies avec de nombreux clients, intégrateurs systèmes et partenaires de l'écosystème tels que Red Hat, IBM, NVIDIA, Intel, AWS et Microsoft, permettent à l'entreprise de développer des dispositifs IIoT Edge fiables pour permettre la transformation numérique des entreprises de toute taille avec une approche de sécurité de bout en bout.

Eurotech est un contributeur important et un membre fondateur engagé d'un solide écosystème open source, centré sur la Fondation Eclipse. Selon les conclusions de l'analyste, 'la Fondation Eclipse, avec le groupe de travail Eclipse IoT, est sans aucun doute la principale communauté open source autour de l'IoT aujourd'hui'. Au sein de cette communauté axée sur l'IoT et le Edge Computing, Eurotech est le premier contributeur de projets open source tels qu'Eclipse Kura - un middleware IoT pour les passerelles IoT, les serveurs Edge et d'autres dispositifs intelligents - et Eclipse Kapua - une plateforme IoT offrant des capacités de sécurité et de gestion des dispositifs et l'intégration des données avec les applications cloud et IT.

Ce positionnement fort provient de l'engagement d'Eurotech à faire activement partie d'un écosystème de partenaires IoT et de l'expertise de la société dans de nombreux marchés verticaux, ainsi que de la qualité du portfolio de produits d'Eurotech, confirmée par les références clients. Les analystes concluent dans leur rapport : 'Eurotech occupe une position unique sur le marché, capable d'offrir des blocs de construction pour l'IoT et le Edge Computing, des calculateurs très compacts à haute performance (HPEC) jusqu'aux serveurs Edge et passerelles IoT, en association avec un framework logiciel IoT intégré pour les systèmes Edge ou distribués, framework entièrement basé sur de l'open source'.

'Nous sommes fortement engagés dans le développement et la fourniture d'une base solide pour des solutions IoT et de transformation numérique réussies basées sur l'open source prêt pour l'entreprise ' déclare Robert Andres, CSO d'Eurotech. ' L'offre Everyware IoT d'Eurotech, basée sur les projets IoT Kura et Kapua, pilotés par Eurotech dans le cadre du groupe de travail Eclipse IoT, garantit que les clients et les partenaires intégrateurs peuvent développer et déployer efficacement des solutions IoT, tout en minimisant les risques et en évitant le verrouillage par le fournisseur. Cet engagement en faveur des logiciels Open Source, associé à nos excellents résultats dans le monde des technologies opérationnelles, garantit des solutions au TCO (total ownership cost) optimal, tout en mettant l'accent sur la facilité de gestion et la sécurité des applications IoT de bout en bout.

L'objectif du PAC RADAR du cabinet d'études de marché et de conseil stratégique PAC (teknowlogy Group) est de fournir une évaluation holistique et un positionnement visuel des principaux fournisseurs de services IT dans un segment IT défini sur un marché local. Sur la base de critères prédéfinis, le volume et l'évolution du chiffre d'affaires et la part de marché des prestataires sont évalués et comparés avec leurs performances et leurs compétences spécifiques dans le segment de marché concerné.