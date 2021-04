Eurotech S p A : et Exosite annoncent un partenariat dans le domaine de la technologie IoT industrielle afin de fournir aux clients des informations critiques de leurs actifs de grande valeur

Les capacités IoT Edge d'Eurotech et la plateforme IoT industrielle d'Exosite vont se conjuguer pour faciliter le déploiement d'une surveillance des environnements pour les industries disposant d'actifs, d'équipements, de capteurs et de machines de grande valeur

Amaro (Italie), le 29 avril 2021 - Eurotech, une société qui conçoit, développe et déploie du matériel, des logiciels, des services et des solutions pour l'Internet des objets (IoT), annonce sa collaboration avec Exosite pour permettre et simplifier l'adoption de l'IoT industriel, du Edge au cloud. La collaboration vise à combiner les compétences d'Eurotech en matière d'IoT industriel Edge avec ExoSense®,l'application de monitoring des équipements d'Exosite.

Eurotech fournit une gamme flexible et modulaire de solutions IoT : des passerelles IoT industrielles robustes et certifiées et des calculateurs Edge enrichis d'Everyware Software Framework (ESF) - le Framework IoT Edge d'Eurotech. ESF permet des fonctionnalités de edge computing comme le filtrage, l'agrégation et l'analyse de données spécifiques provenant de dispositifs IoT, et fournit un large ensemble de bibliothèques de protocoles de terrain (y compris, Modbus, OPC-UA et S7). La compatibilité et la flexibilité maximale ainsi générée permet aux passerelles de facilement s'interfacer avec les capteurs et autres dispositifs. L'outil ESF Wires permet de construire des pipelines de données pour la programmation visuelle d'applications IoT et de edge computing.

Exosite permet aux principaux fabricants, intégrateurs systèmes et distributeurs mondiaux de créer et de déployer rapidement des produits connectés ou d'ajouter des logiciels aux offres existantes grâce à des solutions IIoT sans codage comme ExoSense, une application de monitoring qui propose un aperçu fonctionnel des actifs et systèmes industriels. Ces solutions sont optimisées par Murano®, la plateforme logicielle IoT d'Exosite, et sont disponibles sur la marketplace Exchange, où les clients peuvent trouver des briques IoT prêtes à l'emploi et des offres groupées intégrées verticalement pour accélérer le développement de leurs produits connectés. Exchange permet également aux partenaires d'Exosite de disposer d'un référentiel où ils peuvent proposer aux clients d'Exosite des capteurs, des passerelles, des algorithmes d'apprentissage automatique et d'autres services à valeur ajoutée, le tout, préintégré.

'En combinant les technologies d'Eurotech et d'Exosite, nous pouvons offrir à nos clients une solution IoT intégrée qui peut être mise en place en quelques minutes, et qui peut évoluer vers un grand déploiement de production avec de multiples options de connectivité Edge et des applications avancées au niveau du cloud ', a commenté Dean Lazzara, Directeur senior du marketing d'Eurotech. 'La solution est construite sur des blocs de construction IoT fournissant des fonctionnalités de sécurité Edge pour développer des applications robustes, fiables et sécurisées répondant aux certifications requises'.

'Nous sommes ravis de collaborer avec Eurotech sur un ensemble de solutions IoT de bout en bout ', a déclaré Steve VanderSanden, COO, Exosite. ' Individuellement, nous nous attachons tous deux à fournir à nos clients des solutions sans codage pour être rapidement opérationnels. Ensemble, nous serons en mesure d'aider les clients à déployer rapidement des solutions connectées complètes qui peuvent apporter une valeur ajoutée dès le premier jour et évoluer pour répondre à leurs besoins des jours futurs et au-delà'.

Pour en savoir plus sur la collaboration entre Exosite et Eurotech cliquez sur : Creating and deploying Industrial IoT applications with Eurotech and Exosite

Pour en savoir plus sur ExoSense® l'application de monitoring cliquez sur : https://docs.exosite.io/exosense/

Pour en savoir plus sur la technologie IIoT edge d'Eurotech cliquez sur: Everyware Software Framework (ESF)