Eurotech S p A : rejoint l'Alliance O-RAN pour l'accélération du développement et du déploiement d'applications de réseau 5G évolutives en périphérie (Edge)

Les nœuds Edge robustes d'Eurotech, basés sur des modules GPU, aideront les fournisseurs à accélérer l'innovation en fournissant des plateformes « COTS » de calcul haute performance pour un écosystème RAN (Radio Access Network) ouvert et standardisé

Amaro (Italie), 27 avril 2021 - Eurotech, fournisseur historique de calculateurs Edge embarqués durcis et de solutions IoT pour applications end-to-end, a annoncé avoir rejoint l'O-RAN Alliance pour permettre une conception, un développement et un déploiement plus rapides des applications de réseau 5G en périphérie, en s'appuyant sur ses systèmes HPEC (High Performance Edge Computing).

Les HPEC d'Eurotech - comme le BoltCOR 32-18 et le DynaCOR 40-36 récemment annoncés - fournissent des plateformes COTS alimentées par des CPU de classe serveur et des GPU NVIDIA pour supporter les traitements lourds comme le machine et le deep learning sur le terrain. Elles présentent également des capacités de virtualisation et de conteneurisation pour exécuter des environnements cloud et de data centers virtualisés en périphérie (pour infrastructures cloud Edge ou régionales). En permettant le traitement de grandes quantités de données plus près de leur source, ces systèmes aident à développer des systèmes de communication ultra-fiables et à faible latence, nécessaires pour exécuter des applications basées sur le réseau 5G.

' Eurotech se réjouit de rejoindre l'Alliance O-RAN et son écosystème de partenaires afin de fournir un accès simplifié et plus rapide à des composants modulaires et flexibles pour le développement des applications innovantes avec les plus hauts niveaux d'évolutivité et de fiabilité ' a commenté Giuseppe Surace, Chief Product and Marketing Officer d'Eurotech. 'Les HPEC d'Eurotech sont extrêmement robustes et assurent le traitement soutenu de charges de travail lourdes dans les environnements les plus difficiles, réduisant la latence et améliorant la qualité de service (QoS)'.

L'engagement de la société en faveur de solutions basées sur des standards ouverts convient parfaitement à la mission de l'alliance O-RAN, qui consiste à améliorer l'efficacité des déploiements RAN grâce à des réseaux désagrégés, basés sur des standards et gérés par différents acteurs. Les clients, les opérateurs de réseaux et les fournisseurs disposent ainsi d'une infrastructure interopérable et flexible pour favoriser l'innovation et accélérer le développement et le déploiement d'applications natives Edge et cloud sur les réseaux 5G.