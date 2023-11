Eurotech SpA est une société basée en Italie, active dans le domaine de la technologie des ordinateurs embarqués (ECT). Elle est active dans la recherche, le développement et la commercialisation de nanoordinateurs personnalisés miniaturisés (NanoPC) et d'ordinateurs haute performance (HPC). Son portefeuille de produits comprend les cartes embarquées, dont la gamme de produits s'étend des ordinateurs monocartes (SBC) et des communications de données aux systèmes informatiques mobiles complets et robustes, aux équipements de mise en réseau IP (commutateurs, routeurs) et aux écrans plats robustes ; les appareils de papeterie comprennent des moniteurs industriels, des boîtiers d'ordinateurs et des PC à écran ; Les dispositifs mobiles comprennent les ordinateurs mobiles, les routeurs mobiles, les réseaux mobiles, les dispositifs de traitement vidéo, les écrans TFT mobiles et les compteurs de passagers ; les dispositifs mobiles portables comprennent les ordinateurs de poche, les ordinateurs portés au poignet et les ordinateurs portatifs, ainsi que les lecteurs de codes-barres ; les systèmes de sécurité comprennent la reconnaissance des plaques d'immatriculation des véhicules, la cartographie biométrique des visages, la détection et le suivi des mouvements.

Secteur Matériel informatique