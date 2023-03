Eurotech augmente ses revenus et réduit ses pertes en 2022

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Eurotech Spa a examiné et approuvé mercredi les états financiers consolidés et provisoires pour 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires en hausse de 49% à 94,3 millions d'euros, contre 63,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Ce chiffre, explique la société, inclut la contribution d'InoNet, qui a été consolidée pour les quatre derniers mois de l'année. A périmètre constant, le chiffre d'affaires des douze mois de 2022 s'élève à 89,03 millions d'euros, contre 63,15 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 41 %.

Le conseil d'administration a également fait état d'une perte nette de 1,5 million d'euros, une amélioration par rapport à la perte de 10,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'Ebitda a également augmenté pour atteindre 6,3 millions d'euros, contre un montant négatif de 2,7 millions d'euros en 2021. L'Ebitda ajusté - en hausse à 7,2 millions d'euros en 2022 contre moins 300 000 euros en 2021 - a montré une nette tendance à la hausse au second semestre de l'année, ce qui a permis un rétablissement complet de la performance négative du premier semestre.

L'excédent brut d'exploitation (Ebit) s'est élevé à 800 000 EUR, alors qu'il était négatif de 7,6 millions EUR en 2021.

La position financière nette a enregistré une dette nette de 14,4 millions d'euros, contre une dette nette de 15,7 millions d'euros au 30 septembre 2022 et une trésorerie nette de 6,2 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'évolution du PFN, explique la société, est principalement due à la combinaison de trois facteurs : 11,3 millions EUR pour les sorties de trésorerie et la dette reconnue liées à l'acquisition d'InoNet ; 3,8 millions EUR pour la consolidation de la position financière nette d'InoNet ; et 9,5 millions EUR pour l'augmentation du fonds de roulement, elle-même liée à la fois à l'augmentation des stocks et à l'augmentation temporaire des créances clients en raison des très fortes ventes du quatrième trimestre.

En ce qui concerne l'avenir, la visibilité pour le premier semestre, donnée par les commandes en portefeuille, 'est bonne' et nous permet de 'prévoir une tendance de croissance organique à deux chiffres de l'ancien périmètre de consolidation, à laquelle s'ajoutera la contribution croissante de la société InoNet nouvellement acquise', lit-on dans la note de l'entreprise.

En revanche, la visibilité sur le second semestre reste faible, liée à la présence d'un scénario macroéconomique et d'un cadre géopolitique toujours caractérisés par une grande incertitude.

"La société continue de travailler à la clôture des opportunités du pipeline pour lesquelles des preuves de concept ou des projets pilotes ont déjà été activés en 2022.

Au cours de l'année, le recrutement de nouveaux collaborateurs se poursuivra, notamment dans les domaines du marketing stratégique, du support technique avant-vente et des ventes, afin de permettre à l'entreprise d'accélérer le développement de ses activités. Le processus d'évolution de l'organisation pour l'aligner sur les besoins de la mise en œuvre de la stratégie définie se poursuivra.

L'action d'Eurotech a clôturé dans le rouge de 1,5 % mercredi, à 3,13 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.