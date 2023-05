Eurotech, le conseil d'administration reconduit l'administrateur délégué Paul Chawla

(Alliance News) - Eurotech Spa a annoncé que son conseil d'administration a renouvelé jeudi la nomination de Paul Chawla en tant que CEO.

Le conseil d'administration a également confié au président Luca di Giacomo un certain nombre de mandats, en particulier celui de soutenir le CEO dans les relations avec les investisseurs et le développement du plan d'affaires, et a également nommé Aldo Fumagalli, membre du conseil d'administration, au poste de vice-président.

Le prix de l'action Eurotech est en hausse de 0,5 %, à 2,89 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.