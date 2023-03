Les dépôts d'Eurotech à la SVB sont transférés et mis à la disposition de la banque "relais".

(Alliance News) - Eurotech Spa a annoncé mardi que les dépôts de sa filiale américaine Eurotech Inc. auprès de la Silicon Valley Bank - d'un montant de 8,3 millions de dollars - seront transférés à la nouvelle banque "relais" Silicon Valley Bridge Bank NA.

La banque "relais" a été créée par la Federal Deposit Insurance Corporation dans le but de protéger pleinement les déposants de la SVB. Des confirmations à cet effet ont été données hier soir par le nouveau PDG de la banque "relais" et, auparavant, par le secrétaire au Trésor américain et les présidents de la Réserve fédérale et de la FDIC. Pour preuve, les opérations sur le nouveau compte sont actives.

Ni la filiale ni aucune autre société du groupe Eurotech n'a d'autre relation avec SVB.

La société et la filiale suivent en permanence l'évolution de la situation en vue de prendre toute mesure nécessaire ou appropriée", explique la société.

L'action Eurotech est en hausse de 1,4 %, à 3,21 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.