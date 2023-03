Triboo s'effondre ; Eurotech et Trevifin tirent leur épingle du jeu

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants du Small-Cap jeudi après-midi sur la Piazza Affari.

----------

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

----------

Eurotech est arrivé en tête de la liste des sociétés à petite capitalisation avec une hausse de 5,3%. La société a déclaré des revenus en hausse de 49% à 94,3 millions d'euros en 2022, contre 63,1 millions d'euros au 31 décembre 2021. Le conseil d'administration a annoncé une perte nette de 1,5 million d'euros, une amélioration par rapport à la perte de 10,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

----------

Trevi Finanziaria Industriale a grimpé de 4,8 pour cent et a enregistré la deuxième meilleure performance du panier, les actions approchant 0,40 EUR chacune, gagnant près de deux centimes par rapport à leur valeur d'ouverture.

----------

FTSE SMALL CAP - LOSERS

----------

Triboo a plongé de 15% dans le rouge après avoir annoncé avoir clôturé l'année 2022 avec un résultat net consolidé positif de 800 000 euros, contre 2,4 millions d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 93,4 millions d'euros contre 97,7 millions d'euros en 2021. L'Ebitda s'est établi à 11,7 millions d'euros contre 13,0 millions d'euros en 2021. Les marchés ne sont pas convaincus par le plan, approuvé hier, qui prévoit comme lignes directrices des revenus passant de 93,4 millions d'euros en 2022 à 123 millions d'euros en 2025 et un EBITDA passant de 11,7 millions d'euros en 2022 à 22 millions d'euros en 2025.

----------

LVenture a baissé de 5,2 %. La société a terminé l'année 2022 avec une perte de 2,7 millions d'euros, contre un bénéfice net de 1,7 million d'euros l'année précédente. Les revenus et autres recettes se sont élevés à 6,5 millions d'EUR, soit une hausse de 24 % par rapport aux 5,3 millions d'EUR enregistrés au 31 décembre 2021. Les revenus des activités d'Innovation & Corporate Venturing et les revenus du Coworking et des Événements ont été positivement impactés par la reprise des activités post-pandémiques.

----------

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.