Eurotex Industries and Exports Limited est une entreprise textile à intégration verticale basée en Inde. L'entreprise se consacre principalement à la fabrication de fils de coton et d'étoffes tricotées. Elle fabrique divers types de fils de coton, tels que les fils auto-coniques, les fils compacts, les fils gazés, les fils de tricotage/tissage sans nœud deux pour un (TFO) et les fils doux enroulés de précision. L'entreprise fabrique une gamme de fils de coton peigné dont le titre varie de 20 à 120, qui sont utilisés pour le tricotage, le tissage, la teinture et le traitement. La société tricote des tissus dans diverses structures, telles que le jersey simple en jauge 28 (gg) et 30 pouces de diamètre (dia), le jersey simple en 24 gg et 30 pouces de diamètre, l'interlock en 24 gg et 30 pouces de diamètre, l'interlock en 24 gg et 34 pouces de diamètre, et la côte en 18 gg et 30 pouces de diamètre. La société produit également des tissus piqués en jersey simple. Les installations de production et tous les autres actifs de la société sont situés en Inde.

Secteur Textiles et Cuirs