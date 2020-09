Eutelsat : Barclays salue un renouvellement de contrat

02/09/2020 | 11:04

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 10,35 euros sur Eutelsat, après le renouvellement par l'opérateur de satellites de son contrat avec Sky Italia pour la diffusion de ses programmes grâce à Hotbird.



'Ce renouvellement était au centre des attentions des investisseurs depuis plusieurs années, étant donné que Sky UK et Canal+ ont tous deux suggéré ces dernières années qu'ils ont réalisé de bonnes économies dans leurs renouvellements avec SES', rappelle le broker.



'La bonne nouvelle est qu'Eutelsat pointe le renouvellement comme étant 'globalement stable' en termes de revenus pour Eutelsat à moyen terme', poursuit-il, notant que cette formule pouvait se traduire par le passé par une baisse, mais de pas plus d'un ou deux points.



